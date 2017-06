Premier Liga përcakton kalendarin, nis më 12 gusht

Duket sikur kampionati anglez përfundoi dje, por në ishull nuk ka pushi dhe përveç ritmit frenetik në merkato, tashmë është përcaktuar edhe kalendari për sezonin e ardhshëm.

Si zakonisht, Premier Liga nis shumë herët, që në 12 gusht, aq më shumë që është sezoni para Kupës së Botës dhe më 13 maj përfundon gjithçka.

Çelsi kampion e nis në Londër ndaj Bërnlit, Mançester Siti do të vizitojë Brajtonin debutues, Mançester Junajtid do të presë Uest Hemin, Liverpuli do të vizitojë Uotfordin dhe Arsenali do të presë kampionin e vjetshëm, Lester Sitin.

PREMIER LEAGUE – JAVA E PARË, 12 GUSHT

Arsenal v Leicester City

Brighton v Manchester City

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Huddersfield Town

Everton v Stoke City

Manchester United v West Ham United

Newcastle United v Tottenham

Southampton v Swansea City

Watford v Liverpool

West Bromwich Albion v Bournemouth