Predesku: Gjithçka super, dua titullin me Skënderbeun

Kornel Predesku është gati për titullin me Skënderbeun. E pranon edhe vetë, kur thotë se ka ardhur në Shqipëri për të arritur piacën e madhe, pra duke u shpallur kampion me korçarët. Që në paraqitjen e parë ka lënë mbresa në fushë dhe shumë shpejt mund të jetë idhulli i ri i korçarëve. Me një gol ndaj Shqipërisë U21, por edhe një asist, ai tregoi vlerat e tij të vërteta, që premtojnë shumë edhe në vazhdim.

– Ndeshja e parë dhe goli i parë. Jeni i kënaqur me paraqitjen tuaj?

– Jam shumë i kënaqur për gjithçka. Gjithsesi, ishte vetëm një ndeshje miqësore dhe të vërtetat do të shihen në kampionat. Uroj të kemi një nisje sa më të mbarë të kampionatit dhe hap pas hapi të dalim kampionë.

– Si ndiheni në ekip dhe si ju kanë pritur?

– Shumë mirë. Në këtë rast dua t’i falënderoj të gjithë, që nga stafi, e për të vazhduar me lojtarët, që më kanë pritur ngrohtësisht. Shpresoj t’ua kthej mikpritjen, duke arritur objektivat që kemi.

– Keni luajtur në shumë skuadra, duke filluar nga Dinamoja e Bukureshtit e më pas në Qipro, kurse vjet ishit në kategorinë e dytë…Pse?

– Doja të kisha shumë lojë në këmbët e mia, që do të thotë të stërvitesha mirë, të kisha aktivitet dhe më pas të rrisja pretendimet.

– Një mendim për Skënderbeun dhe kampionatin shqiptar?

– Është një skuadër shumë e mirë dhe jam i lumtur për këtë gjë, sepse në skuadrën më të mirë shqiptare. Shpresoj të arrijmë objektivat. Nuk është se kam parë ndeshje. të skuadrave shqiptare dhe gjithçka për mua është e re, edhe kampionati.