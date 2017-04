Polemizon Vllaznia: Pse gjyqtar nga Gjirokastra ndaj Korabit?

Në letër Vllaznia luan një ndeshje pa histori sot ndaj Korabit, sepse dihen problemet dhe kriza e thellë e klubit dibran, që prej kohësh po humbet çdo ndeshje dhe pret fundin e një sezoni dramatik.

Megjithatë, ndeshja që do të luhet sot në “Loro Boriçi” në orën 16:00 është nxehur krejt papritur, pasi Vllaznia ka mësuar se gjyqtari do të jetë gjirokastrite.

Një gjë e tillë, natyrisht, nuk do të ishte lajm, po të mos bëhet lidhja logjike e garës për vendin e katërt Vllaznia-Luftëtari, ndaj në Shkodër i tremben ndonjë skenari anti-Vllazni.

Kjo ka bërë që klubi të dalë me një deklaratë zyrtare, ku shpreh shqetësimin për këtë përzgjedhje:

“Klubi i Futbollit Vllaznia ka mësuar prej burimeve të ndryshme se ndeshjen e sotme Vllaznia- Korabi, do të jenë tre arbitra të kolegjiumit të Gjirokastrës me një kryesor që sipas informacioneve tona, arbitron për herë të parë në Superligë. Sigurisht që ne i urojmë suksese në karrierën e saponisur dhe absolutisht nuk kemi asgjë me të dhe po ashtu asnjë lloj paragjykimi për mënyrën si do të arbitrojë. Por nga ana tjetër, mendojmë se nuk është logjike që një arbitër gjirokastrit të drejtojë Vllazninë e cila është në konkurrencë me Luftëtarin e Gjirokastrës për vendin e katërt në renditje. Pyetja jonë është: Çfarë do të kishin menduar drejtuesit, futbollistët dhe tifozët e Luftëtarit nëse në takimin ndaj Skënderbeut do t’i arbitronte një shkodran? Pavarësisht këtyre gjërave, urojmë dhe shpresojmë që arbitrimi të mos ketë asnjë problem në takimin tonë ndaj Korabit dhe i urojmë suksese në karrierën e saponisur arbitrit gjirokastrit”.