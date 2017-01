Polemika, Nika “shigjeton” Vllazninë

Ansi Nika është transferuar te Laçi dhe natyrisht një lajm i tillë nuk ka kaluar qetësisht në Shkodër.

Bëhet fjalë për një futbollist shkodran, cilësor dhe me eksperiencë, ndërkohë që jgithë këto ditë Vllaznia është ankuar për mungesë lojtarësh cilësorë në treg, ose për mungesë fondesh, pasi lojtarët kërkojnë shumë.

Në lidhje me këtë temë ka reaguar edhe vetë Nika, i cili në faqen e vcet në Facebook ka sqaruar pse nuk është kthyer në Shkodër, duke ia lënë “topin” klubit shkodran, që nuk e ka kontaktuar fare: “Kurrë nuk më ka munguar dëshira të jem pjesë e Vllaznisë, asnjëherë nuk e kam refuzuar atë, sepse si shkodran e kam për detyrë të jap kontribut te ekipi ku jam rritur. Para një viti pata një komunikim me drejtuesit e Vllaznisë, por nuk pati asgjë korrekte dhe për çudi e lamë për gjysmë bisedën. Si çdo futbollist, duhet të shohim pak edhe nga ana financiare, sepse kjo është punë, me të jetojmë e ushqehemi. Vllaznisë i riuj suksese”.