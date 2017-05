Plori vajton për Vllazninë e Tiranën: Po ikën oksigjeni!

Ish-futbollisti shkodran Elvis Plori, tashmë edhe një trajner i talentuar, ka përmbledhur me një statut në Facebook dramën e fundjavës në Shkodér.

Do të ndeshen Vllaznia e Tirana dhe me shumë gjasa njëra do të largohet nga Superiorja, një fatkeqësi për futbollin shqiptar.

“Se di nga t’ia nis, kur mendoj se do bjerë nga kategoria Vllaznia!!!! Çfarë disfate është për këtë qytet ku dhe i porsalinduri e ka në gjak futbollin, ku dhe dhe festat e gëzimet nuk behen në orarin e ndeshjes, ku fjala e parë dhe e fundit e profesorëve tanë ka qenë ‘luani për këtë fanellë’… se ishin ata që e bënë të rëndë , por s’e di as ta mbaroj kur në anën tjetër mendoj se bie Tirana!! Po i ikën oksigjeni këtij kampionati, më vjen keq ta them, por me spostimin e këtyre skuadrave po i bëjmë nje dëm të madh, po mbyllim fabrikat e futbollit në Shqipëri sportit më popullor në botë“.