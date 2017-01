“Plas” te kombëtarja, tension Mavraj-De Biazi

Anton Cicani

Një rrufe në qiell të hapur… Kështu mund të quhet tensioni që ka përfshirë trajnerin e kombëtares, Xhani de Biazi, dhe mbrojtësin e Hamburgut, Mërgim Mavraj. Mes të dyve, shkëndija që mund të kenë pasoja të rënda. Gjithçka ishte mbajtur e fshehur deri në këtë moment, por gazeta “Sport Ekspres” hedh dritë mbi atë që ka ndodhur pas ndeshjes Shqipëri-Izrael, një ndeshje jo si të tjerat dhe që vazhdon të jetë plagë e hapur. Trajneri Italian ka gjetur një fajtor dhe ai nuk është portieri Etrit Berisha, që doli me të kuq pas një gjesti antisportiv ndaj Zahavit, ashtu sikurse edhe Berat Gjimshiti, i cili shkaktoi penalltinë në golin e parë izraelit, duke u përjashtuar nga arbitri i ndeshjes. Gishti i De Biazit është drejtuar te Mërgim Mavraj. Një deklaratë që kaloi “nën zë” erdhi që pas ndeshjes, ku tha se gabuam te penalltia e shkaktuar ndaj Izraelit në vendosje, por subjekti i menduar ishte mbrojtësi që luan në Bundesligë. Madje, sipas burimeve të gazetës, tekniku mendoi ta zëvendësonte që pas 10 minutash, pasi e kishte parë pa dëshirë dhe jo të përqëndruar, porn ë fund vendosi të vazhdonte ashtu, duke shmangur polemika të mëtejshme dhe vërshëllima të publikut. Por, pse gjithë këto akuza ndaj Mavrajt? Motivi është vetëm një dhe ka të bëjë me shiritin e kapitenit, i kthyer në mollë sherri brenda grupit kuqezi. Që pas largimit të Lorik Canës, ambjenti brenda dhomave të zhveshjes s’është më i bashkuar dhe kjo ishte edhe frika më e madhe e presidentit Duka, që disa herë e ka theksuar këtë gjë.

Udhëtimi – Federata Shqiptare e Futbollit, ditën e djeshme, nxori njoftimin për agjendën e trajnerit De Biazi, që do të niste një udhëtim nëpër Europë, duke filluar nga Hamburgu, për sfidën ndaj Leverkusenit, javën e ardhshme, por motivi është i qartë tashmë: trajneri kuqezi do të takohet kokë më kokë me mbrojtësin nga Istogu për të kuptuar dëshirën e tij për të ardhmen. De Biazi nuk dëshiron hatërmbetje sa i përket shiritit, ndërsa disa miqve të tij u ka rrëfyer se ekziston mundësia që, nëse kjo çështje nuk zgjidhet, Mavraj të mos thërritet në kombëtare sa të jetë italiani në stol. Një hipotezë që për momentin duket imagjinare, por që në realitet s’është ashtu, edhe pse Mavraj është një pikë kyçe për Shqipërinë.