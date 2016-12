Plas çështja Moreira, është larguar pa marrë asnjë lek!

Sulmuesi Felipe Moreira është zyrtarisht një ish-futbollist i Kukësit, pasi tashmë klubi verilindor i ka dhënë fund, duke mos i ofruar një kontratë të re. Sulmuesi brazilian shkeli për herë të parë në Shqipëri verën e vitit 2015 dhe shkëlqeu në kupat e Europës, duke luajtur si titullar në të gjashtë ndeshjet e aventurës në Europa League dhe duke shënuar 2 gola, ndaj Mlladostit në Podgoricë dhe ndaj Legias në Tiranë. Megjithatë, pas një fillimi të mirë të sezonit, në nëntor Moreira pësoi një dëmtim të rëndë në Ballsh, që e detyroi të kthehej në Brazil, për operacion. Këtë pranverë Moreira dërgoi sërish sinjale rikthimi dhe klubi i hapi derën, pasi kishte nën kontratë. Në finalen e Kupës kundër Laçit Moreira luajti prej minutës së 80-të dhe tregoi një gjendje të mjaftueshme fizike pë të merituar një kontratë të re. Megjithatë, duket se kontrata e re paska pasur klauzola që i ulnin pagën dhe e largonin sulmuesin, në rast se nuk aktivizohej rregullisht, ndërsa tani gjithçka ka marrë fund. Megjithatë, me shumë mundësi kjo histori do të vazhdojë gjatë, sepse Moreira akuzon, duke pretenduar se klubi nuk e ka paguar fare për 7 muajt e fundit dhe se çështja do të shkojë në FIFA.

DEKLARATA

Kontaktuar nga “Sport Ekspres”, Moreira shpjegon: “Nuk kam marrë asnjë pagë dhe nuk e di cila është arsyeja. Është një situatë e çuditshme. Klubi më tha të kthehem, por nuk më dha asnjë pagë. Asgjë. A do ta ndjek në FIFA çështjen? Avokati im do ta zgjidhë këtë, tani dua vetëm të shijoj kohën me familjen time”. I pyetur nëse ekziston ndonjë klauzolë e tillë në kontratë, duke mos u paguar në rast se nuk aktivizohet rregullisht, Moreira ruan qetësinë dhe me hidhërim përgjigjet: “OK, domethënë në futboll vetëm 11 titullarët paguhen. Megjithatë, nuk ka problem. Më 29 dhjetor do të iki në Brazil të pushoj pranë familjes time”.