Plas çështja Fili, sulmuesi ikën në verë

Sulmuesi Realdo Fili është kthyer në “çështje” ditën e djeshme te Partizani. I riu e ka humbur jo vetëm formacionin, por e ka gjetur veten edhe jashtë 18-shes së trajnerit Sulejman Starova. Lënia jashtë 18-shes për ndeshjen ndaj Teutës ka dëshpëruar pa masë Realdo Filin, që lajmin e mori nga zëvendëstrajneri. Duke mos u sinjalizuar më parë për këtë gjë, Fili e humbi qetësinë dhe u largua fare nga stadiumi, në vend të që shkonte në tribunë. Reagim i nxituar, por që në janar shenjat nuk ishin të mira për talentin e Partizanit, duke parë afrimet e Çetkoviçit, apo Sukajt e Bonifejsit. Futbollisti është në formë, por qartësisht nuk do të ketë shumë minuta deri në fund të sezonit dhe ndoshta Partizani gaboi që nuk e lejoi të largohej në janar, kur kërkesat ishin pa fund. Tani divorci duket i pashmangshëm: Fili nuk dëshiron të qëndrojë më në këto kushte, Partizani nuk i ofron dot aktivizim të rregullt, kështu që menaxheri Elton Marini ndoshta do të nisë që tani punën për të gjetur një klub të ri.

Fili – “E vërtetë që u largova nga stadiumi kur nuk e pashë veten në 18-she. Diçka e tillë nuk më bën të lumtur, pasi çdo futbollist do që të luajë, por janë vendimet e trajnerit. Nuk kam pasur debate me Starovën, madje nuk ma tha ai që nuk jam në 18-she. Nuk kam asnjë problem me Starovën dhe me asnjë nga lojtarët e tjerë. Besoj se do të bëj më të mirën në stërvitje dhe do të mundohem të fitoj konkurrencën dhe të jem përsëri pjesë e ekipit, pasi e di se mund të bëj mirë”, – deklaron Fili për “Sport Ekspres”, duke u munduar të evitojë komentet polemike, por situata është e nderë.