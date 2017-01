Plaku fut në sherr Skënderbeun me Korabin

Sebino Plaku është futbollisti më i ri i Skënderbeut, sipas… Skënderbeut.

Sulmuesi iu bashkua sot Skënderbeut në Durrës dhe klubi kampion ka shkruar në faqen e vet në Facebook se Plaku është kthyer nga huazimi.

Deri këtu gjithçka OK, por ka një problem: A ishte Plaku në huazim te Korabi?

Sipas klubit debutues nuk është ashtu, sepse sulmuesi ka një kontratë një-vjeçare me Korabin dhe nuk ka të drejtë të largohet. Korabi është paraqitur sot në FSHF për të ankimuar këtë problem dhe ka paralajmëruar Skënderbeun se Plaku nuk mund të aktivizohet askund, pasi është ende nën kontratë me Korabin.

Si është e vërteta? Do ta shohim, por nga burime brenda FSHF-së rezulton se Korabi ka vërtet një vit kontratë, ndërsa Plaku ka të drejtë në bazë të një klauzole që e lejon ta prishë kontratën që në janar, nëse bën njoftim me shkrim në FSHF.