Pjetri, nga Australia në Serinë A

Quhet Franz Pjetri dhe ka luajtur që vjeshtën e shkuar me Shqipërinë U17, por në Shqipëri ende pak njerëz e njohin.

Bëhet fjalë për një mbrojtës 16-vjeçar, me të dhëna të shkëlqyera, 1.92 i gjatë dhe shumë i fuqishëm.

Djaloshi shqiptar ka lindur në Itali, por vitet e fundit ka jetuar dhe është rritur si futbollist në Australi, tek Eastern United.

Në shtator të vitit të shkuar Pjetri arriti marrëveshjen me Udinezen, për kalim në Itali, pas disa kohësh në provë.

Sot ka ardhur edhe firma zyrtare me klubin italian, që e ka federuar mbrojtësin dhe e ka përfshirë tek ekipi U17, aty ku i takon për moshën që ka. Megjithatë, me të dhënat e mira dhe fizikun impresionues, me shumë mundësi Pjetri do të bëhet shpejt edhe pjesë e ekipit të parë.