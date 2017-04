Pipo Inzagi si Juventusi, pranë tripletës

E thërrasin ende SuperPippo, sepse i tillë është, edhe pse te Milani dështoi si trajner, por kush do t’ia dilte mbanë te kuqezinjtë në këto vite të errëta?

Filipo Inzagi është ambicioz, ashtu si ishte kur shpartallonte në gola portat kundërshtare, duke e nisur nga balta e kategorive të ulëta e duke fituar gjithçka të mundshme me Juventusin e sidomos Milanin.

Tani Inzagi është ngjitur në Serinë B me Venecian dhe gjithashtu ka fituar Kupën e Italisë në Lega Pro.

Synimi i ardhshëm, titulli kampion, edhe pse Inzagi është i lumtur edhe me aq sa është bërë deri më sot: “Tripleta? Jo jo jo, unë jam i sinqertë … tani unë dua të shijoj këtë dopietë, që është diçka e mrekullueshme. Tripleta do të ishte shumë, por të shohim pas 15 ditësh… tani është e drejtë ta shijojmë momentin”. Dhe si të mos të biesh dakord me Pipo Inzagin, vetëm pak hapa nga përfundimi i një sezoni të mrekullueshëm në të cilin, me Venecian e tij, ish-trajneri dhe ish-lojtari i Milanit ka marrë maksimumin. Një ritëm i jashtëzakonshëm, Seria B e arritur me 13 pikë avantazh nga Parma dhe Pordenone dhe Kupa e Italisë Lega Pro fituar dje kundër Materas, duke pritur për një Superkupë që mund t’i japin klubit lagunar drejtuar nga Takopina një tripletë historike”.

Duke folur në Sky Sport, Inzagi tregon suksesin e kupës: “Djemtë u treguan të zotë, sepse pas arritjes së ngjitjes së B nuk i lejova të festonin dhe nuk lejova të ulej ritmi, sepse dëshiroja ta fitoja Kupën e Italisë, për të vendosur një qershi mbi tortën e këtij sezoni shumë të bukur. Tani është e drejtë të festojmë e të pushojmë pak, pastaj të mendojmë për Superkupën, por pa stres. A mund të shkojmë në A? Në dy vite Venecia është ngjitur nga Seria D në B, një rekord në Itali prej 70 vitesh, ndaj edhe kaq është bërë një mrekulli. Tani gjithçka bëhet më e vështirë, duhet të shohim çfarë planesh ka presidenti, a ka dëshirë të ecim më lart. Venecia në Lega Pro ishte një luks, ndërsa në Serinë B duhet të përmirësohemi në disa drejtime. E dinë klubi dhe trajneri: kur të takohemi për të diskutuar të ardhmen do të shohim ç’do të bëjmë, ndërsa për momentin shijojmë këto vite fantastike, me një grup prej 24-25 lojtarësh shembullorë në sjellje”.

Pipo flet edhe për vëllain Simone, që të dielën luan derbin kundër Romës: “Të dielën do të zhvillohet një festë në stadiumin e Venecias me dy kupat dhe tifozët tanë. Do ta shoh edhe derbin e Romës, është një ndeshje shumë e ndierë, Simone këtë vit na ka mësuar me mrekulli dhe e ka treguar edhe në Kupën e Italisë, sepse është një kryevepër e vogël të eliminosh Romën. Teknikisht Roma është tepër superiore, por Simone e përgatiti në mënyrë perfekte atë ndeshje, ashtu si është treguar perfekt gjatë gjithë këtij sezoni, ndaj i uroj një derbi të bukur dhe një mrekulli në finalen e Kupës së Italisë, sepse do të ndeshet me Juventusin, skuadra më e fortë për mua në Europë, në këtë moment. I uroj Juves të fitojë Ligën e Kampioneve dhe kampionatin, por jo kupën…”.