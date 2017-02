Pikët “ok”, tani Daja kërkon edhe lojë kampionësh

Leonard Trebicka

Start kampioni për sa u përket pikëve për trajnerin Ilir Daja, por Skënderbeu ende nuk po bind me lojë. Nuk po shfaqet si skuadër e madhe, madje duket një vazhdim i Skënderbeut të Andrea Agostinelit në lojë. U pa qartë të hënën, në stadiumin “Elbasan Arena”, ku kampionët fituan 1-0 ndaj Korabit, por pa bërë shumë ndryshime në lojë. Skënderbeu vuan shumë për golat. Vuajti me Flamurtarin, edhe pse fitoi 1-0, vuajti edhe ndaj Korabit, ku regjistroi të njëjtin rezultat. Pikët janë të plota për trajnerin Daja, që e ka nisur mbarë aventurën në stolin korçar, por edhe ai e di mirë se loja nuk është në nivelin e duhur. Para ndeshjeve të fundit ai kishte thënë: “Na intereson më shumë të marrim pikët, sepse loja shumë shpejt do të vijë.” Dhe pikët i ka marrë, duke ruajtur diferencën me Kukësin, por në Korçë duan që ekipi të ngjitet në nivelin e duhur, për të përfituar nga hapat e gabuar të rivalëve. Skënderbeu ka një kalendar të favorshëm dhe, siç ka pohuar vetë trajneri Daja, javën e 4-t të kësaj faze mund të shikojmë ekipin e vërtetë në fushë. Me dibranët Skënderbeu bindi disi në pjesën e dytë, duke krijuar shumë raste shënimi, por munguan golat, defekt që pritet të korrigjohet në vazhdim. Salihi është ngjitur në kuotën e 7 golave, ndërkohë që e ka kaluar dëmtimin. Belgu Ogunxhimi ende nuk është në formën e duhur dhe me futjen e tij do të rritet edhe forca goditëse e kampionëve. Në 3 ndeshjet e para të 2017-ës trajneri Daja dhe ekipi i tij kanë bërë detyrën, por kampionët duhet të jenë patjetër kampionë edhe në lojë.

TAKAJ – Skënderbeu vuan shumë për të shënuar dhe ky fakt duket se e shqetëson ende presidentin e Skënderbeut, Ardjan Takajn. Kjo kuptohet nga fakti që “bosi” i kampionëve vazhdon të heshtë. “Sport Ekspres” ka kontaktuar edhe dje me presidentin Takaj, por ai ka preferuar të mos flasë, madje edhe për akuzat e trajnerit të Partizanit, Sulejman Starovës, për favorizim të Skënderbeut. Ai është i përqendruar tek ekipi i tij dhe, përderisa Skënderbeu nuk po shfaqet në nivelin që ai kërkon, nuk dëshiron të bëjë asnjë koment, aq më tepër të nxitë debate. Presidenti Takaj është ndër të paktët ose ndoshta i vetmi president në Shqipëri, që e ndjek ekipin nga afër edhe gjatë stërvitjes. Tashmë edhe ai, ashtu si trajneri dhe tifozët, pret që të shohë në fushë atë Skënderbe, që nuk diskuton asnjë kundërshtar në fushë dhe që shënon gola me shumicë.