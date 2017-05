Pezullime pa fund, por tani edhe dëmtimet frikësojnë Josën

Olsi Avdiaj

Problem psikologjik, fat, apo diçka tjetër! Kjo nuk ka më rëndësi. Tirana pas 24 orëve pushim dje ka nisur punë për ndeshjen e fundit në shtëpi. Pikërisht atë me Luftëtarin. Është sfida që do të vendosë shumë për të ardhmen e bardhebluve në Kategorinë Superiore. Të ardhmen e vetë trajnerit Mirel Josa nëse qëndron apo jo tek Tirana. Para takimit të djeshëm, skuadra ka zhvilluar një mbledhje në fushë. Për gati 15 minuta, Mirel Josa është përballur me skuadrën. Ka qenë trajneri ai që ka folur gjatë para lojtarëve. Një ligjërim për të karikuar ekipin para një ndeshjeje, që duhet fituar me doemos. Një ndeshje që e mban Tiranën në Superiore. Fjalët e Mirelit kanë qenë domethënëse. “Të shtunën vendoset fati i sezonit, dhe i Tiranës. Kemi një peshë të madhe mbi supe. Për më pas do të flasim”. Gjendja ka qenë e qetë në grup dhe pas fjalëve të Josës, kanë nisur përgatitjet anti-Luftëtari.

Stërvitja

Në fillim vrap dhe më pas stërvitje taktike. Ndryshimi i madh i gjithë skuadrës për shkak të pezullimeve dhe dëmtimeve ka bërë që Josa të japë pa fund shpjegime për të tijtë. Gjithsesi, këtë herë me një ndryshim nga stërvitjet e tjera. Toni i trajnerit ka qenë shumë i ulët dhe kjo për shkak të situatës aspak të mirë që ekipi po kalon dhe momentit delikat, ku duhet me patjetër fitore. Trajneri nuk ka dashur të ngarkojë grupin me energji negative.

Daja

Për gjatë 50 minutave Asion Daja ishte me grupin. Por në një moment të caktuar, ai lë fushën e lojës. Pikërisht në momentin kur skuadra do të zhvillonte mini-ndeshjen, Daja ka lënë fushën. Problemet shëndetësore kanë bërë që ai të mos rëndohet dhe të jetë në palestër për punë të diferencuar. Stafi mjekësor nuk ka rrezikuar të mbingarkojë mesfushorin bardheblu, sepse në të kundërt rrezikon takimin e së shtunës.

Hoxhallari

Një tjetër problem që është hapur dje ishte pikërisht Erion Hoxhallari. Gjithçka për të po ecte shumë mirë, por gjatë një goditje këndi, mbrojtësi është dëmtuar nga një shok në këmbë. Në fillim u duk diçka normale dhe lojtari mund të çohej e të vazhdonte stërvitjen. Por më pas është thërritur menjëherë stafi mjekësor, që e ka kuruar lojtarin. Pas ndërhyrjes futbollisti është çuar, ka qëndruar disa minuta në lojë, por nuk ia ka dalë dhe më pas ka lënë fushën, duke çaluar e duke shqetësuar jo pak Mirel Josën e gjithë ekipin.

Mbyllja

Edhe pse stërvitja nuk filloi në orar për shkak të mbledhjes, trajneri Mirel Josa vendosi që pas dëmtimit të Hoxhallarit të mbyllte përgatitjet më parë se zakonisht. Josa mori këtë vendim ekstrem për të mos u agravuar situata e dëmtimeve. Tre mungesa janë të sigurta dhe janë të gjithë titullarë. Nëse shtohet qoftë edhe një tjetër, situata tek bardheblutë bëhet më pas “ferr”.

Formacioni tani është çështje serioze për bardheblutë

“Masakër” edhe prej fatit! Tirana gjendet në një situatë jo të mirë para ndeshjes deçizive me Luftëtarin. Zyrtarisht janë tre futbollistë që mungojnë për arsye kartonësh dhe tre të tjerë të dëmtuar(nuk rrezikojnë në pamje të parë), duke mos llogaritur këtu Muçën dhe Bajramin. Një masakër për bardheblutë. Që do të thotë se Mirel Josa, duhet të mendojë gjatë për formacionin që do të hedhë në fushën e lojës. Dje Doka nuk ishte në stërvitje, ndërkohë që Daja dhe Hoxhallari lanë stërvitjen për arsye dëmtimesh. Po t’i shtosh këtu edhe tre të pezulluarit gjendja është në realitet shumë delikate. Zyrtarisht Karabeci, Teqja e Turtulli nuk luajnë. Gjithsesi, me idenë se Daja, Doka dhe Hoxhallari do të jenë gati, trajneri i bardhebluve pritet të hedhë këtë formacion në fushën e lojës. Në portë i zakonshmi Ilion Lika. Në krah të majtë Doka. Në qendër të mbrojtjes Deliaj dhe Cake, majtas Hoxhallari.

Në qendër të mesfushës do të luajnë Akua, Mervejl dhe Daja. Nga krahët Taku dhe Moise, ndërsa në sulm Sise. Ede është kthyer në ekip, por nuk është gati për të luajtur. Për të qenë titullar apo jo vendoset në momentin e fundit. Vetë Josa nëse nuk ka këtë ekip po mendon edhe për një plan “B”. Nëse nuk ia del Hoxhallari, atëherë Doka kthehet në të majtë dhe Kërçiku djathtas. Nëse nuk ia del Daja, do të jetë radha e Gilman Likës të luajë në qendër të mesfushës e kështu me radhë…

Formacioni i mundshëm

I.Lika – Doka, Deliaj, Cake, Hoxhallari – Daja, Akua Mervejl – Taku, Sise(Ede), Moise