Përralla e dyshes Glik-Raxhi, nga Seria B te përballja me Juven në Champions

Monako do të ndeshet me Juventusin në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve, në një sfidë shumë interesante, sepse nëse bardhezinjtë eliminuan Barcelonën, Monako ka mahnitur me lojën fantastike dhe sulmin më të mirë në Europë.

Mbapé, Bakajoko, Bernardo Silva, Fabinjo, Lemar, Mendi dhe i ringjalluri Radamel Falkao: një makineri golash, por edhe mbrojtja e dytë më e mirë në Francë. Këtu ka një histori të çmendur, Made in Italy, ose Made in Bari, me protagonistë polakun Kamil Glik dhe Andrea Raxhin.

RËNIA NË SERINË B – Ishte sezoni 2010-11, Bari fluturonte në krahët e entuziazmit pas dy sezonesh të mrekullueshëm, fillimisht me Konten në B dhe më pas me Venturën në A. Pas largimit të Leonardo Bonuçit, i transferuar te Juventusi, Bari vendosi ta zëvendësohet me Raxhin, i marrë në huazim nga Palermo. Gjërat shkuan keq, rezultatet nuk erdhën, golat e shënuar ishin pak dhe të pësuarit ishin me shumicë, ndaj nga Palermo në janar u mor edhe një mbrojtës në huazim: Kamil Glik. Raxhi e Glik luajtën 5 ndeshje së bashku nga minutat e parë. Dështim, rënie nga Seria A, 56 gola të pësuar. Bari në B, Raxhi e Glik me valixhe në duar: i pari te Bolonja, i dyti te Torino në Serinë B.

SHPËRTHIMI – Pak vite më vonë, Raxhi e Glik janë bashkuar sërish, te Monako, në Ligën 1 franceze, ky kryesojnë dhe ëndërrojnë Ligën e Kampioneve. Raxhi është bërë kapiten i Monakos, një shpërblim për një besnik, që nga koha kur klubi i Principatës luante në divizionin e dytë. Glik, i blerë verën e shkuar nga Torino, e ka përforcuar ndjeshëm mbrojtjen. Deri tani 30 ndeshje për italianin, 46 për polakun. Nuk janë fenomenë, natyrisht, por nëse janë në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve dhe po lënë pas PSG-në në Francë, Raxhi e Glik mund të quhen modeli dhe ëndrra e çdo futbollisti, edhe nëse luan në Serinë B italiane dhe nuk dukesh Bonuçi a Kielini.