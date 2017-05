Përmeti: Enea Jorgji ofendoi 100 mijë korçarë, dënimi i Skënderbeut do gëzonte vetëm Gjikën

Leonard Trebicka

“Lumi” i reagimeve nga ana e korçarëve nisi që të shtunën pasdite, kur gjyqtari Enea Jorgji përbalti një sezon të tërë të Skënderbeut në Kukës. Ai e masakroi ekipin korçar dhe me këtë fakt u pajtuan të gjithë faktorët sportivë në vend. Kanë folur presidenti Ardjan Takaj, trajneri Ilir Daja e shumë futbollistë, duke shprehur indinjatën e tyre për atë dëm të madh, që gjyqtari i FIFA-s i bëri Skënderbeut. Dje ka dhënë një deklaratë për shtyp edhe shefi i klubit kampion, Ilirjan Përmeti, i cili duket se e ka mbyllur kapitullin e reagimeve dhe ankesave për atë që ndodhi në Kukës. Përmeti ishte pranë ekipit në ato momente dhe ndryshe nga presidenti Takaj, i cili e quajti Jorgjin “trim”, e konsideron atë vetëm një “të çmendur”.

DEKLARATA – “Enea Jorgji bëri një çmenduri në atë ndeshje. Ai luajti me nervat e 100 mijë korçarëve dhe ofendoi të gjithë ata që e ndjekin dhe e shijojnë futbollin. Tani jemi të gjithë më të qetë dhe gjykojmë më mirë. Personalisht, kam qenë shumë pranë asaj çfarë ndodhi, kam qenë edhe në fushë, duke qetësuar herë pas herë lojtarët për atë maskaradë që bëri Jorgji. Sipas rregullores, ne bëmë kërkesën për gjyqtarë të huaj në kohën e duhur në FSHF, për t’i paraprirë kësaj situate, por pranuam të gjykoheshim nga gjyqtarë shqiptarë. Sapo nisi ndeshja, Radas u ndëshkua me të verdhë dhe më pas Mici me të kuq. A mundet një lojtar 60 kg si Mici të shtyjë një lojtar 90 kg si Pejiç? Pejiç vjedh faulle të tillë, por në ndeshjen me gjyqtarë të huaj ndaj Partizanit nuk mori asgjë. Gjithsesi, vazhduam të qetë lojën, pa e ditur se në pjesën e dytë kishte çudira. Jashanica shkaktoi penallti pa e prekur kundërshtarin, por kulmi ishte rasti i Latifit. E kuptuam që diçka po ndodhte me Jorgjin, por kur nuk e dha 11-metërsh vetëm 3-4 metra larg aksionit, gjithçka degradoi. Kur hyra në fushë, pashë një njeri të papërgjegjshëm, një “të çmendur”. Mund të tërhiqeshim, por presidenti Takaj vendosi ta vazhdonim ndeshjen deri në fund. Edhe me 9 lojtarë dhamë maksimumin deri në fund. Kemi luajtur futboll gjithë sezonin dhe kemi respektuar çdo skuadër. Për këtë sezon jemi krenarë të gjithë, sepse kemi bërë garë të bukur. Vetëm Jorgji bëri të revoltohet një qytet i tërë. Jemi trajtuar si në 1997-ën.”

PËR SALIHIN – Në lidhje me veprimin e Salihit, i cili grisi kartonin e Jorgjit, Përmeti thotë: “Ishte një protestë demokratike dhe “angleze”. E ka bërë më parë Pol Gaskoin, e bëri edhe Salihi, i cili në fakt është një lojtar, i cili nuk di të shajë, nuk di të ofendojë, nuk di të godasë. Vetëm ashtu mund të protestonte për këtë futboll të “pistë”.

PËR GJIKËN – Shefi i klubit korçar, Përmeti, ka dashur t’i kthejë një përgjigje edhe ish-kryebashkiakut të Vlorës, Shpëtim Gjikës, i cili ka folur për një dënim të Skënderbeut: “Vetëm Shpëtim Gjikës i intereson të dënohet Skënderbeu. Dua t’i them atij: ç’kuptim ka të dënohet Skënderbeu apo do të gëzohet vetëm Gjika? Vetëm ai mund të gëzohet”.

FALËNDERIMET – Në fund, Përmeti ka theksuar: “Më vjen keq për lojtarët, për presidentin Ardjan Takaj që ka investuar, si dhe për çdo tifoz të Skënderbeut, më vjen keq për qytetin. Enea Jorgji na bëri dëmin më të madh dhe për këtë duhen bërë sa më parë ndryshimet statusore, në mënyrë që një person të mos ketë kaq shumë forcë sa të na “dhunojë”. Tani të fitojmë Kupën e Shqipërisë, por gjithsesi ky ishte sezon shumë i suksesshëm. I falënderoj të gjithë ata që e kanë mbështetur Skënderbeun.”