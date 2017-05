Penelata e Rashford ngre peshë Murinjon

Junajtid mund Seltën në gjysmëfinalen e parë në Spanjë, falë golit të sulmuesit dhe e sheh veten më pranë finales

Selta Vigo 0

Man. Utd 1

Shënues: / Rashford 67’

E enjte, 4 maj 2017, ora 21:05, në stadiumin “Baladios”, Vigo

Selta Vigo: Alvarez, Xhoni, Ronkalja, Kabral, Majo (90’ Beauvu), Hernandez, Radoha, Vas (74’ Jozabed), Sisto, Guideti, Aspas Tr: E. Berico

Man. Utd: Romero, Damian, Blind, Beili, Valensia, Felaini, Pogba, Herrera, Mkitarjan (78’ Jang (89’ Smolling)), Lingard, Rashford (80’ Martial) Tr: H.Murinjo

Gjyqtar: S. Karasev (Rusi)

Kartona të verdhë: Majo / Felaini, Pogba

Mançester Junajtid “shemb” stadiumin “Balaidos” dhe bën një hap ndoshta deçiziv drejt finales së UEFA Europa League-s. Në shtëpinë e Selta Vigos, “Djajtë e Kuq” të Hoze Murinjos imponohen përmes rezultatit 1-0 në gjysmëfinalen e parë. Vendos ndeshjen i riu Markus Rashford përmes një goditjeje dënimi në pjesën e dytë. STARTI – Junajtid e nis më mirë, por rastin e parë e kanë të zotët e shtëpisë. Një pasim i Raohas për Vas, por danezi, edhe pse i vetëm përballë Romeros, me kokë, godet jashtë. 7’ më vonë, në të 18’, numri 18 i spanjollëve godet nga jashtë zone, por përsëri jashtë. Anglezët Riorganizohen, Rashford tenton me të djathtën në kthim e sipër, por Alvarez përgjigjet në “apel”. Pione Sisto, tjetër danez i Seltës, godet, por Romero është atje dhe bllokon topin. Përpara fundit të pjesës së parë, “Djajtë e Kuq” kanë dy raste, në fillim me Mkitarjan dhe më pas me Lingard. Por në të dyja rastet, portieri i spanjollëve është me fat.

MENDON RASHFORD – Skuadra e Bericos e nis mirë në 45’ e dyta, teksa Aspas (ish-lojtari i Liverpulit dhe Sevijes) ka një rast të mirë, por godet keq me kokë. Spanjollët insistojnë dhe Sisto tenton portën por Romero devijon sipër traut. Skuadra e Murinjos e rimerr sërish veten dhe Rashford – gjithmonë ai – kalon në garë shpejtësie argjentinasin Kabral, por gabon goditjen sapo futet në zonë. Megjithatë, nuk do të gabonte disa minuta më vonë, kur anglezët kalojnë në avantazh. Në të 67’ “beniamini” i Murinjos fiton një goditje dënimi në kufijtë e zonës, të cilën e ekzekuton vetë përmes një goditjeje të drejtpërdrejtë në portë, duke mashtruar portierin vendas dhe topi përfundon në rrjetë, në këndin e poshtëm. Junajtid kalon në avantazh, teksa 19-vjeçari shënon golin e tij të dytë këtë edicion të Europa League-s.

REAGIMI – Të zotët e shtëpisë gjenden pranë barazimit, por Aspas, nuk gjen dot kuadratin e portës pas asistit të Xhonit. Pas hyrjes në fushtë të Jozabed për Vas, është Junajtid që gabon, teksa Lingard godet topin që i kthehet, por jashtë. Nga ana tjetër “Special One” heq Mkitarjanin dhe Rashfordin për të futur Martial dhe Jang. Por, për fatin e tij të keq, ky i fundit dëmtohet dhe nuk mund të vazhdojë dot më, duke i lënë vendin vetëm pas 11’ Smolling. Përfundon këtu, me Junajtid që fiton falë golit të Rashford dhe me Murinjon që sheh më pranë finalen e Stokholmit.