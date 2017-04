Pejiç: Vetëm titulli më intereson këtë sezon

Është golashënuesi më i mirë i Superiores me 20 gola. Pero Pejiç është gati për të shpallur Kukësin kampion. Me dy golat e djeshëm ai konsolidon edhe më shumë “fronin” e golashënuesit të sezonit. Për “Sport Ekspres”, ai shprehet i lumtur për veten dhe skuadrën që është shumë pranë titullit, pas fitores së djeshme me Tiranën.

-Kukësi fiton dhe është në krye…

Ishte një ndeshje shumë e vështirë, por arritëm të merrnim një fitore me shumë vlerë. Në pjesën e parë nuk luajtëm mirë, pasi bëmë shumë gabime, sepse nuk ishim të qetë. Ne fraksionin e dytë, arritëm që të shënonim shumë shpejt dhe u liruam psikologjikisht. Në fund ia dolëm që të fitonim ndeshjen.

-Shënuat dy gola të tjerë?

-Së bashku me Eminim kemi shënuar 28 gola dhe kjo është diçka shumë pozitive për skuadrën, pasi të gjithë presin golat nga sulmuesit. Kjo është puna jonë. Si unë dhe Emini jemi të kënaqur që arritëm të shënonim dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu, duke shënuar akoma më shumë edhe në ndeshjet e ardhshme.

-Premtoni gola të tjerë?

-Të shohim se sa do të realizojmë deri në fund, pasi na kanë ngelur dhe gjashtë takime. E vetmja gjë që ne na intereson është që të marrim titullin. Ky është interesi i vetëm i klubit, i presidentit Gjici dhe gjithë qytetit të Kukësit. Nëse unë shënoj 25 apo 30, do ishte mjaft mirë për ne. Me Eminin kuptohem shumë mirë, pasi kemi shumë muaj që luajmë bashkë. Komunikimi është shumë i mirë, pasi flasim në të njëjtën gjuhë, çka e bën dhe më të lehtë. Guri dhe Rangel gjithashtu i japin shumë vlera ekipit tonë, pasi janë lojtarë shumë të mirë.

-Luani me Laçin ndeshjen e radhës?

-Me Laçin ka vetëm një rrugë, fitoren. Deri në fund, ky rezultat na lejohet, pasi jemi me pikë të barabarta me Partizanin dhe nuk ka kohë të rikuperojmë nëse gabojmë, sepse nuk jemi në fillim të kampionatit.

-E mbani mend sa dygolësha keni shënuar këtë sezon?

-Katër ose pesë (qesh). Por pesë janë. Kam shënuar dy herë me Teutën, Tiranën, Vllazninë dhe Skënderbeun.

-Keni një dedikim për golat?

-Për të gjithë shokët e skuadrës.