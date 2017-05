Pejiç: Para 10 vitesh vrapoja më shumë, por eksperienca…

Të thuash që është 34 vjeç mund të duket e pabesueshme, sepse ai është në krye të golashënuesve me plot 23 rrjeta personale. Pero Pejiç di të shënojë nga çdo pozicion, me kokë, penallti, me të dyja këmbët dhe me goditje dënimi. Një “perlë” e tij i dha Kukësit një tjetër trepikësh që e afrojnë ekipin Gjokës gjithnjë e më shumë drejt titullit kampion. Pejiç për “Sport Ekspres” tregon se tani nuk mendon më për golat e tij, por vetëm për titullin kampion.

Pero, përsëri vendimtar përballë Flamurtarit, si ndiheni?

Këto tre pikë ishin shumë të rëndësishme për skuadrën sepse kishim katër finale, tani na kanë mbetur dhe tre. Ishte një ndeshje shumë e vështirë. Arrita të shënoj me anë të një goditje standarde.

Goli i dytë nga një goditje dënimi…

Pas stërvitjes punoj shumë me goditjet e dënimit. Në ndeshje diçka të tillë po e reflektoj shumë mirë. Një gol i tillë erdhi në momentin e duhur, sepse na dha një fitore në një ndeshje shumë të rëndësishme për ne.

Jeni 34 vjeç, por golat e fshehin diçka të tillë, sa peshon eksperienca tek ju?

E vërtetë që jam 34 vjeç, por në futboll nuk ka “vjeç”. Për mua është e rëndësishme “mundesh apo nuk mundesh”, pak rëndësi ka mosha. Tani ka shumë vlerë eksperienca. Kur isha 23 vjeç mund të vrapoja më shumë, mund të isha më i shpejtë, më i fortë, por tani kam shumë eksperiencë dhe deri më tani më ka shkuar mjaft mirë.

Sa afër titullit me shihni Kukësin, pas këtij triumfi?

Sot fituam një ndeshje dhe rruga shkurtohet, tani kemi Korabin dhe do e përgatisim si çdo ndeshje tjetër. E respektojmë Korabin, por ne do të shkojmë vetëm për fitore. Do i marrim ndeshjen një e nga një, kemi dhe tre finale. Mendoj se është viti i duhur për të dalë kampion. Jemi mjaft afër dhe këtë vit kemi shumë mundësi.

Dhe sa gola mund të shënoni deri në fund të sezonit?

Për mua nuk ka rëndësi shënoj apo jo, e rëndësishme është vetëm që në fund të marrim kampionatin. Nuk ka rëndësi shënuesi por pikët.