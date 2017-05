Pejiç mbetet lideri i sulmit, por Kukësi sheh edhe moshën e tij

Pero Pejiç do të marrë para ndeshjes me Luftëtarin dhe Këpucën e Artë të këtij sezoni. 34-vjeçari, i cili këtë sezon ka qenë një nga protagonistët kryesorë të Kukësit, arriti që përveçse të çonte titullin në Kukës, të përvetësonte dhe trofeun individual. Në fillim të sezonit afrimi i Pejiç, paçka se bëhej fjalë për një lojtar që i kishte treguar vlerat e tij në kampionatin tonë, nuk solli shumë optimizëm, pasi mosha e tij nuk ngrohte shumë. Sulmuesi firmosi për një sezon me presidentin Gjici dhe plotësoi kështu dhe një premtim kur u largua dy vite më parë, teksa deklaronte që një ditë do të kthehej. Me performancën e tij, ai tregoi se për të vitet janë vetëm shifra dhe se nuhatja për portën nuk i ka humbur. Në 35 javë, kroati ka arritur që të shënojë plot 28 gola, duke lënë 11 rrjeta pas Kaleb Ekubanin, ndjekësin e tij më të afërt.

Tashmë përpara janë kupat e Europës dhe Pejiç është ende nën kontratë, por menjëherë në përfundim të tyre, do të jetë një lojtarë i lirë. Vetë lojtari ka deklaruar se në Kukës është i kënaqur dhe do i pëlqente një bashkëpunim së paku dhe për një sezon. Golat e tij kanë qenë vendimtarë për Kukësin, pasi në 34 ndeshjet ku është aktivizuar, saktësisht në 3051 minuta, ka shënuar 28 gola, por në 8 ndeshje kanë qenë trepikësha të pastër, ndërkohë që në një takim, goli i kroatit nuk e ka nxjerrë Kukësin pa pikë.

Mosha apo eksperienca? Këtë sezon rezultoi kjo e dyta. Në tetorin e ardhshëm Pejiç do të arrijë të 35-tat, një moshë relativisht e lartë dhe për këtë drejtuesit e Kukësit duhet të mendohen nëse do të vijojnë bashkëpunimin. Këtë sezon kontributi i shtatlartit ka qenë i padiskutueshëm, ndoshta edhe i pazëvendësueshëm, por për sezonin e ardhshëm palët do të ulen të diskutojnë, pasi në fund të fundit Pejiç e solli titullin në Kukës.