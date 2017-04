Pashaj çon në gjyq Tiranën, kërkon 20 milionë lekë

Olsi Avdiaj

Entonio Pashaj hedh në gjyq Tiranën për pagat e papaguara të 2012-2013-ës. Është ky lajmi më i fundit që vjen nga bota e borxheve të Tiranës. Bardheblutë prej disa kohësh janë duke u përballur në seanca gjyqësore nga ish-lojtarët e tyre. Futbollisti që për shumë vite ka veshur fanellën bardheblu ka nisur çështjen gjyqësore për të marrë paratë që i takojnë për sezonin 2012-2013. Ai nuk është paguar nga klubi, që në atë kohë administrohej nga Bashkia Tiranë. Detyrimi është afërsisht 20 milionë lekë të vjetër. Pashaj ka pritur gjatë për të marrë paratë, por në kushtet që askush nuk po bëhej i gjallë për ta paguar futbollistin, që këtë sezon luan tek Kukësi, ai vendosi të marrë drejtësinë nga organet gjyqësore.

Seanca e parë është zhvilluar këto ditë, por është shtytë, pasi palët kanë marrë kohë që të studiojnë çështjen. Gjithsesi, është e sigurt që futbollisti do të fitojë në gjyq, pasi Tirana ka shkelur kontratën dhe nuk e ka paguar Pashajn për sezonin 2012-2013. Pra tjetër borxh bardheblu për ekipin 24 herë kampion.

Entonio Pashaj në 2015-ën vendosi me dëshirë të mos ishte më një lojtar i Tiranës. Mbrojtësi dhe klubi u ndanë asokohe me mirëkuptim. Pashaj u largua nga bardheblutë pas 6 sezonesh. 32-vjeçari gjatë karrierës së tij është aktivizuar edhe me Partizanin, Egnatian, Teutën, Kastriotin, Flamurtarin e Kukësi. Ai u largua nga bardheblutë edhe pse kishte rinovuar kontratën me Tiranën në vitin 2015. Futbollisti 3ë vjeçar gjatë kësaj vere ishte në bisedime me Tiranën, por ndërhyrja e verilindorëve ka bërë që ai të ndryshojë destinacion dhe të hedhë firmën me këtë klub.

Sezonet – Entonio Pashaj në karrierën e tij ka luajtur me shumë skuadra, por nga sezoni 2008-2009 ai ka luajtur gjashtë sezone me Tiranën, duke u aktivizuar në 100 ndeshje dhe duke shënuar po kështu edhe dy gola.

Borxhet – Vetëm më datë 5 prill Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi ndryshimet në buxhet, duke i hapur dritën jeshile likuidimit të borxhit të Klubit të Futbollit Tirana. Ky është një detyrim, pasi Bashkia e Tiranës është aksionere në Klubin e Futbollit Tirana, por edhe një angazhim që Bashkia e ka marrë përpara tifozëve e simpatizantëve të këtij klubi në datë 25 janar të këtij viti. Prej asaj dite të gjithë borxhlinjtë e Tiranës janë paraqitur në dyert e klubit dhe kanë kërkuar paratë, që skuadra u ka borxh ndër vite.