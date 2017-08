Pas Partizanit, Torasa firmos në atdhe

Agustin Torasa ka bërë pushime të tejzgjatuara këtë verë, pas largimit nga Partizani, por ashtu si kishte paralajmëruar, do ta vazhdojë në Argjentinë karrierën.

Sulmuesi 28-vjeçar ka firmosur për klubin Mitre në Santiago del Estero, që sapo është ngjitur në Primera B Nacional, që është divizioni i dytë në Argjentinë.

Torasa e ka nisur karrierën tek All Boys, ndërsa më pas ka luajtur te Red Bull Salcburg në Austri, Çakarita, Tigre e Huracán, para se të vinte te Partizani, ku në dy sezone ishte një lojtar mjaft i rëndësishëm, edhe pse shpesh kritikohej për faktin se shënonte shumë pak, për të qenë një sulmues. Gjithsesi, aftësia e tij për të lëvizur mes mesfushës e sulmit dhe ndihma që i jepte skuadrës me presingun dhe lëvizjen e shumtë e bënin një lojtar me rëndësi, që Partizanit do t’i vlente shumë këtë verë në Europa League.