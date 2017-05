Pas dënimeve, reagojnë Salihi dhe Osmani!

Menjëherë pas dënimit të rëndë të ardhur nga Komisioni i Etikës, që pezulloi për 10 ndeshje Hamdi Salihin dhe 8 ndeshje Tefik Osmanin, dy lojtarët e Skënderbeut kanë reaguar me një deklaratë zyrtare të publikuar në adresën e Skënderbeut.

“Më vjen keq, vërtetë për atë çfarë ndodhi në fushën e lojës, në atë përballje finale. Tensioni, presioni dhe nervat e lojës janë në nivele shume të larta, pasi po shikonim që mundi dhe sakrifica jonë po hidhej poshtë nga një individ, por duhej të ruanim qetësinë dhe të vazhdonim lojën me ato mundësi që kishim. Më vjen keq për veprimin e nxituar, por nervat e lojës ndikuan shumë. Ai nuk është një veprim shëmbull për të ardhmen e futbollit, ashtu siç nuk janë dhe provokimet që na u bënë në fushë. Shpresoj në mirëkuptimin tuaj, në veçanti të tifozëve të Skënderbeut, pasi siç dihet, natyra e vërtetë e Salihit, por edhe e gjithë klubit të Skënderbeut nuk është ajo që u pa në Kukës”, ishin fjalët e Hamdi Salihit

“Është e pamundur të dënohem kaq shumë ndeshje. Nuk e kuptoj ende arsyen e madhe që solli këtë dënim kaq të madh. Nuk kam ofenduar askënd, të paktën arbitri këtë jam i sigurtë që e mban mënd pasi ka ndodhur përpara “agonisë”. Megjithatë, është tepër e vështirë të mos reagosh në ato momente. Nuk e dimë si mund të reagonin të tjerët nëse do ishin në vendin tonë, pavarësisht se janë skena aspak të duhura për një klub serioz, por ama as mundi, djersa e shpenzimet e një presidenti nuk mund te hidhen poshtë me një ndeshje të vetme” u shpreh Osmani për webin zyrtar të klubit.