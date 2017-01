Partizani zbavitet me Gabalan U21, Mazrekaj dy gola

Partizani ka luajtur sot një miqësore me Gabalan U21 në Antalia, duke fituar lehtësisht 6-2.

Përballë një rivali modest, me lojtarë me moshë shumë të re, të kuqtë dominuan pa u sforcuar dhe e niswn me gol që në minutën e dytë, kur shënoi mbrojtësi Gëzim Krasniqi.

Mentor Mazrekaj, titullar sot, dhuroi spektakël, me dy gola në pjesën e parë, me Atandën e Filin që shtuan nga një gol. Pjesa e parë u mbyll 5-2, ndërsa në të dytën shënoi në fund edhe sulmuesi Jaupaj.

Partizani – Gabala B 6-2

Golat: Krasniqi 2’, Mazrekaj 5’, 23’, Atanda 28’, Fili 41’, Jaupaj 88’/ Rolan 25’, Elvid 38’

Partizani: Xhika (Dajsinani 60’), Fejzullahi (Marku 76’), Krasniqi (Çela 76’), Atanda (Ibrahimi 46’), Kalari (Hakaj 76’), Ramadani (Trashi 46’), Batha (Bonifejs 60’), Cetkoviç, Mazrekaj (Ismailaj 76’), Bardhi (Jaupaj 64’), Fili (Ekuban 72’)