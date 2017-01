Partizani tentoi shqiptarin e Iraklisit, por…

Partizani mund të bënte një tjetër surprizë në merkaton e janarit duke afruar pranë ekipit titullarin e Iraklisit, mbrojtësin Aleksandër Kuro. Futbollisti është mbrojtës i majtë dhe të kuqtë janë akoma në merkato në atë pozicion, pavarësisht se kanë Kalarin dhe kanë afruar Markun në provë. Të kuqtë kanë tentuar që të lidhen me lojtarin dhe të nisin tratativat për të, por pa rezultat, pasi futbollisti nuk do të largohet nga Greqia në janar. Gjithsesi mbetet e hapur mundësia në verë.

Kurosi është një lojtar i një niveli të lartë, pasi ka luajtur me ekipe si Panionos dhe Atromitos në Greqi, ndërsa tani është titullar i Iraklis. Mosha e tij e re dhe niveli i lartë i kanë pëlqyer të kuqve, por nuk kanë arritur te futbollisti.

Tentativa – Partizani ka futur ndërmjetës për të arritur te lojtari. Madje ka pasur edhe kontakte me menaxherin e futbollistit, por përgjigjja ka qenë e menjëhershme se nuk mund të bëhet gjë në këtë janar, pasi lojtari është nën kontratë dhe klubi nuk ka ndërmend ta lërë të lirë. Megjithëse pista e Kuros nuk është përfundimisht e mbyllur, pasi lojtari mund të bëhet pjesën e të kuqve në verë.

Karriera – Futbollisti me origjinë shqiptare e ka nisur karrierën si profesionist me skuadrën e Panionisit, ku ka qëndruar 3 vite, për të kaluar më pas të Atromitos për dy vite dhe tashmë te Iraklis, ku do të mbyllë këtë sezon. Futbollisti ka qenë edhe pjesë e Kombëtareve te moshave të Greqisë U-19, U-20 dhe U-21.

Skeda

Emri – Aleksandër

Mbiemri – Kuro

Vendlindja – Shqipëri

Datëlindja – 21. 08. 1993

Mosha – 23 vjeç

Pozicioni – Mbrojtës

Karriera

2011–2014 Panionios

2014–2016 Atromitos

2016– Iraklis

Kombëtare

Greqia U-19

Greqia U-20

Greqia U-21