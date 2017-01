Partizani takon Prognin, marrëveshja pranë

Eraldo Harlicaj

Mes të Partizanit dhe Gerhard Prognit ka pasur bisedime dhe shumë shpejt mund të ketë një marrëveshje të paktën për 6 muajt e ardhshëm. Lojtari pas largimit nga klubi Zira i Azerbajxhanit është i lirë dhe po sheh mundësinë e gjetjes së një klubi. Emrat e mëparshëm qëjanë lidhur me një mundësi transferimi në Shqipëri kanë qenë Kukësi dhe Skënderbeu, por së fundmi ka dalë në dritë edhe pista e Partizanit. Burime të besueshme pranë “Sport Ekspres” bëjnë me dije se në mes të palëve ka tratativa dhe nuk kanë mbetur vetëm në telefonata, por edhe në takime private.

Takimet – Partizani dhe Progni kanë pasur disa takime mes tyre për mundësinë e një marrëveshje dhe kalimin e futbollistit te skuadra e kuqe. Bisedat kanë qenë konkrete, por ende nuk ka asgjë konkrete dhe nuk mund të flitet për arritjen e një marrëveshjeje mes të dyja palëve. 30-vjeçari nuk do e anashkalonte një kalim te të kuqtë dhe kryeqytetasit e duan në skuadër, por tashmë mbetet të shihet në ditët në vijim se si do të vijojnë negociatat.

Ibraimi – Afrimi i mundshëm i Prognit nuk ka lidhje me pritjen e Agim Ibraimit. Sulmuesi ende nuk ka zgjidhur kontratën me klubin e tij të Astanës dhe kjo është pengesa momentale mes palëve. Por edhe nëse arrihet marrëveshja me Prognin nuk do të ndikojë në afrimin e Ibraimit. Partizani është ende në pritje të afrimit të Ibraimit.