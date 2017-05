Partizani sqaron kërkesën për arbitra të huaj: Kështu fshihen dyshimet

Partizani është i vendosur të luajë me arbitra të huaj në supersfidën kundër Kukësit dhe duke parë edhe zhurmën e krijuar nga kjo histori, ka vendosur të dalë me një komunikatë zyrtare, ku ka sqaruar përse e ka bërë këtë kërkesë në FSHF. Sipas klubit të kuq, gjithçka vjen për faktin se ndeshja kundër Kukësit është e rëndësisë së veçantë dhe duhet trajtuar si një finale kupash. Duke parë klimën e keqe krijuar rreth arbitrave, aq sa edhe presidenti i FSHF-së Armand Duka i ka paralajmëruar që të jenë të ndershëm, Partizani shpreson që sjellja e arbitrave elitarë nga jashtë do të largojë çdo hije dyshimi, që do të ekzistonte nëse do të gjykonin arbitra shqiptarë, të cilët mund të gabojnë qoftë edhe vetëm nga presioni i madh para dhe gjatë ndeshjes.

Ja komunikata e plotë:

“FK Partizani kërkon të sqarojë edhe një herë opinionin publik shqiptar në lidhje me kërkesën zyrtare bërë Federatës Shqiptare të futbollit, që ndeshjen e javës së 32-të, Partizani – Kukësi të arbitrohet nga gjyqtarë të huaj.

FK Partizani, duke parë që: Çdo javë e Kampionatit tonë është e përfolur nga gabimet arbitrare, me’ ose pa’ dashje, duke parë që edhe vetë Presidenti i FSHF-së ka folur para pak ditësh për arbitra të korruptuar, duke lexuar në shtypin e përditshëm analizën për favorizimet dhe penalizimet arbitrare të këtij sezoni, ku janë pasqyruar dukshëm kush është favorizuar dhe cili është penalizuar…Në bazë të nenit 104 të Rregullores së veprimtarisë futbollistike 2016-2017, për “Arbitrat e huaj” ka kërkuar gjyqtarë të huaj për këtë ndeshje duke qenë se mund të quhet një ndeshje “e veçantë”.

Praktikat e futbollit shqiptar kanë treguar ndër vite që ndeshje të veçanta, (qoftë edhe jo finale) janë arbitruar nga gjyqtarë të huaj për të përjashtuar çdo lloj paragjykimi, aq më shumë në këtë kampionat, ku kemi dëgjuar (nga të gjithë aktorët, por edhe faktorët) që ka “arbitra kamikazë”, “arbitra të korruptuar”, “arbitra për prokurori” të cilët dënohen dhe gradohen me “silenciator”, “arbitra të telekomanduar” etj.

Për gjithçka që përmendëm më sipër dhe për të folur pas ndeshjes vetëm për Futboll dhe jo për një favorizim apo penalizim të radhës, ne si klub kërkojmë një “termë arbitrare” të huaj, të përzgjedhur nga FSHF-ja ardhur nga një kampionat elitar evropian, duke marrë përsipër çdo shpenzim, sipas rregullores.

Jemi gati të ofrohemi për pastërti dhe ligjshmëri të garës sidomos në javët e fundit, ku vendoset gjithçka për sa i përket titullit. Nëse përpjekja jonë për pastërti përkthehet nga rivalët tanë si presion, kjo është punë e tyre.

FK Partizani nuk ka një opinion negativ për gjithë arbitrat shqiptarë, përkundrazi, por faktet e pasqyruara nga shtypi janë kokëfortë dhe nëse gjatë një kampionati thuhet gjithnjë që skuadrat marrin në fund të tij si penalizimet ashtu edhe favorizimet në mënyrë të barabartë, ne vazhdojmë të mbetemi një ndër tre ekipet më të penalizuara.

FK Partizani ka besim se FSHF-ja këtë radhë do të krijojë ambientin e duhur që do të përjashtojë çfarëdolloj paragjykimi për një ndeshje të veçantë të kampionatit, e cila përcakton jo pak për sa i përket objektivit tonë final, që mbetet Titulli Kampion…”.