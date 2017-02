Partizani sot ndaj Teutës, Starova fsheh formacionin

Eraldo Harlicaj

Partizani u ka dhënë fund përgatitjeve para ndeshjes me Teutën. Ekipi ka zhvilluar seancën e fundit në kompleksin “Internacional”, në Pezë. Ditën e djeshme është pritur që trajneri Sulejman Starova të japë indikacione për ekipin që do të hedhë në fushë nga minuta e parë. Gjatë gjithë javës, numri një i pankinës nga përzier lojtarët, ndërsa është pritur edhe nga futbollistët vetë që të mësojnë se kush do ta nisë nga minuta e parë takimin me Teutën. Pavarësisht se diçka e tillë pritej, Starova nuk ka preferuar që të japë indikacione as ditën e djeshme dhe as lojtarët vetë nuk e kanë mësuar se kush do të luajë dhe se sa do të ndryshojë formacioni përballë durraskëve.

Fshehtësia – Starova ka ndryshuar formacionin me fillimin e gjysmës së dytë të kampionatit. Tekniku i Partizanit ka ulur në stol me Vllazninë disa lojtarë që e nisën që nga minuta e parë në ndeshjen ndaj Luftëtarit dhe tashmë pritet që të ketë edhe të tjera ndryshime. Gjithsesi, ndryshe nga sfidat e tjera, Starova ka preferuar që të jetë shumë më i rezervuar për formacionin dhe madje nuk ka folur as me lojtarët e tij.

Dilemat – Tekniku ka ende dilemat e tij në lidhje me formacionin që do të hedhë nga minuta e parë në takimin e sotëm, që do të zhvillohet në stadiumin “Niko Dovana”, të Durrësit, në orën 18:00. Një tjetër frikë e numrit një të pankinës së kuqe është edhe atmosfera në ekip dhe hatërmbetjet e lojtarëve. Duke qenë një grup me shumë cilësi dhe shumë lojtarë, Starova nuk ka preferuar që ta publikojë që në stërvitje, pasi ka dashur t’i mbajë nën tonus lojtarët e tij.

Formacioni i mundshëm – Pak janë emrat që pritet me siguri të luajnë nga minuta e parë e ndeshjes. Kapiteni Hoxha është i padiskutueshëm. Mbrojtja është edhe një ndër dilemat më të mëdha, pasi me ardhjen e Atandes nga skualifikimi dhe me ndryshimet që u bënë në ndeshjen ndaj Vllaznisë, nuk është askush i sigurt. Në krahun e djathtë pritet të luajë Fejzullahi nga minuta e parë, në qendër Starova pritet t’i besojë përsëri Ibrahimit dhe Malotës, ndërsa nga e majta Kalari. Mesfusha pritet të ndërtohet përsëri me Vilën dhe Bathen, dhe me Trashin. Sulmi pritet t’i besohet Torrasës, Ekubanit dhe Mazrekajt. Balotazhet më të mëdha janë në mbrojtje dhe në sulm. Aty ku Cetkoviç, Mazrekaj, Bardhi, Fili, Torrasa luftojnë mes tyre.