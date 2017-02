Partizani s’e mban Samboun, mundohet t’i gjejë ekip tjetër

Afrimi i mbrojtësit Kaba Sambou te Partizani u konsiderua si një lëvizje e goditur, pasi futbollisti është 20 vjeç dhe pjesë e kombëtares së Gambias. Të dhënat e tij trupore mjaft të mira, pasi është i gjatë 1.90 cm dhe mjaft elegant, ndërsa për të Gambia ka shpresa të mëdha. Por ndonjëherë të ecën keq dhe e tillë është edhe historia e lojtarit. Ai u mendua që do të afrohej te të kuqtë që në fillim të janarit dhe do të ishte pjesë e skuadrës në fazën përgatitore në Turqi, por ai nuk iu bashkua “demave” për shkak të mospajisjes me vizë. Sambou ka mbërritur në Shqipëri vetëm pasi skuadra ishte kthyer nga Turqia dhe nisi periudhën e provës me të kuqtë, por trajneri Starova nuk e ka përfshirë në ekipin e parë, duke qenë se ishte para ndeshjes me Luftëtarin dhe nuk kishte kohë për eksperimente.

Vendimi – Burime të “Sport Ekspres” pranë Partizanit kanë arritur të zbulojnë se tashmë është marrë vendimi për futbollistin me ngjyrë Kaba Sambou. Ai nuk mund të jetë pjesë e skuadrës së Partizanit në vazhdim, pasi nuk ka arritur të bindë me lojën e tij. Gjithsesi, duke qenë shumë vonë në merkato dhe mundësia që futbollisti të mbetet pa ekip ka bërë që edhe vetë klubi i Partizanit të mundohet që t’i gjejë një ekip në Shqipëri. Sambou ka “ngecur” në Shqipëri, ndërkohë që nuk dihet nëse i është gjetur ndonjë ekip tjetër, apo jo. Ai nuk do të jetë pjesë e ekipit të parë të Partizanit, por nuk përjashtohet edhe mundësia që të kuqtë të bëjnë “bamirësi” duke e mbajtur me ekipin e dytë.