Partizani prezanton sulmuesin e parë dhe bën gati Sukajn

Methju Bonifejs është prezantuar si futbollisti më i ri i Partizanit, duke përforcuar sulmin e kuq, që kishte nevojë për emra të rinj, pas largimit të Azubelit dhe dëmtimit të Vatnikajt.

“Nga momenti që drejtuesit e kuq më kontaktuan nuk u mendova 2 herë. Të jem i sinqertë jam shumë i lumtur që do të jem pjesë e Partizanit këtu në Shqipëri. Pata një eksperiencë disa-ditore me Skënderbeun dhe arsyet që nuk qëndrova aty tashmë janë bërë të ditura. Besoj se me kalimin te Partizani kam bërë zgjedhjen e duhur. Vij nga kampionati kosovar që për mendimin tim është disi i çuditshëm, unë kam provuar të luaj në kampionate dhe skuadra mjaft kompetitive, ndërkohë që futbolli kosovar ndryshon shumë nga kampionatet ku jam aktivizuar. Për mua kampionati Shqiptar është shumë më tepër dhe mendja ime gjithmonë ishte të jem pjesë e këtij kampionati pasi është mjaft i fortë dhe cilësor.