Partizani nuk e ndal sulmin ndaj federatës dhe disa klubeve

Lufta nuk ka fund dhe Partizani tashmë e ka bërë të qartë që me Federatën Shqiptare të Futbollit nuk do të ketë më armëpushim.

Sot klubi i kuq ka njoftuar se ka paraqitur kërkesën ankimore pranë Komisionit të Apelit në FSHF, në lidhje me dënimin pa tifozë për 4 ndeshjet e radhës.

Ndërkaq, klubi i akuzon FSHF-në se “ka gjetur mënyrën më tinëzare të mundshme për të penguar FK Partizanin në realizimin e objektivave të tij”, ndërsa i bën thirrje “të reformojë vetveten një kohë e më parë, pasi po bën maksimumin për të shkatërruar rritjen e mundimshme të nivelit sportiv të garës”.

Në deklaratën e vet Partizani akuzon edhe disa nga klubet e Superiores, pa përmendur emra: “Zotërinjtë e FSHF-së sa vijojnë të gënjejnë veten, klubet (përveç atyre të rryshfetit, të privilegjeve apo te pakteve të fshehta alla “më lej këtë, të të lë atë”)”.

NJOFTIMI I PLOTË

ZYRA JURIDIKE E KLUBIT APELON VENDIMIN E KOMISIONIT TE DISIPLINES

Duke dashur t’ju bëjmë me dije se kemi depozituar kërkesën ankimore pranë Komisionit të Apelit në FSHF, pas vendimit skandaloz të radhës të Komisionit të (In)Disiplinës të FSHF-së, gjejmë sërish rastin të reagojmë edhe një herë publikisht duke denoncuar paligjshmërinë totale të këtyre akteve të cilat destabilizojnë dhe cenojnë rëndë integritetin e kësaj gare, që mesa duket telekomandohet nga përtej fushave të blerta dhe përdhos punën, mundin dhe sakrificat ekonomike të bëra për të rritur nivelin dhe cilësinë sportive tonën dhe të kampionatit. Themi paligjshmëri absolute të vendimit, pasi është tërësisht jashtë çdo lloj logjike juridike që sjellja e gabuar e klubit mik të dënohet më shumë se sa dështimi në përmbushjen e detyrimeve për organizimin e ndeshjes të klubit vendas. Është jashtë çdo lloj parimi ligjor apo njerëzor (pavarësisht se asgjë njerëzore nuk kishte në sjelljen e tifozëve vendas) një vendim i cili mohon faktet, duke krijuar fakte inekzistente, të stisura nga shkëmbimi i thashethemeve ndërmjet zyrave të Kuksit dhe FSHF-së. Dukshëm, FSHF ka gjetur mënyrën më tinëzare të mundshme për të penguar FK Partizanin në realizimin e objektivave të tij. Në kushte normale, akuzat tona do të dukeshin komplotiste dhe konspirative, por derisa FSHF çdo javë, për çdo akt tonin, korrekt apo të gabuar, njeh vetëm një mënyrë veprimi: gjoba disa-milionëshe dhe luajtje ndeshjesh pa spektatorë, panorama bëhet e qartë; linja e mendimit dhe e prapamendimit bëhet e lexueshme… I bëjmë thirrje urgjente FSHF të reformojë vetveten një kohë e më parë, pasi po bën maksimumin për të shkatërruar rritjen e mundimshme të nivelit sportiv të garës. Po bën çdo gjë për të penalizuar klubin tonë, tifozerinë tonë dhe komunitetin sportiv të cilin ne përfaqësojmë. Me një mendësi province të thellë, thuaj mesjetare, po shkatërrojnë çdo iniciativë tonën për të krijuar një model suksesi dhe për të arritur sukseset që meritojmë. Fatkeqësisht, kjo sjellje e FSHF-së po përsëritet nga viti në vit duke mbrojtur interesat e rryshfetxhinjve dhe të të privilegjuarve. Duke mos u mjaftuar vetëm në reagime publike, në mospajtim të plotë me vendimin skandaloz, qartësisht të porositur, po u japim mundësinë e fundit strukturave të FSHF që nëse u ka mbetur ndopak cipë morali, dinjitet profesional dhe mbi të gjitha dëshirë për të organizuar një kampionat me sadopak integritet gare, të korrigjojnë veten dhe të ndreqin vendimin në apel. Në të kundërt zotërinjtë e FSHF-së sa vijojnë të gënjejnë veten, klubet (përveç atyre të rryshfetit, të privilegjeve apo te pakteve të fshehta alla “më lej këtë, të të lë atë”), lojtarët, që nga ai më i vogli në moshë, tifozët, si dhe komunitetin sportiv brenda e jashtë vendit që këtu ka dhe bëhet futboll apo organizohet garë sportive.

Gerald Burba

Sekretar i Përgjithshëm

Zyra Juridike e FK Partizanit