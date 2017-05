Partizani në sulm, në Korçë për fitore prestigji

Skuadra e Partizanit ka vijuar me përgatitjet për ndeshjen ndaj Skënderbeut. Ekipi i “demave” ka zhvilluar stërvitjen e radhës në kompleksin sportiv “internacional”, në Pezë. Trajneri Sulejman Starova ka rreshtuar ekipin në orën 14:00. Skuadra ka zhvilluar seancën me reshje shiu, por që nuk i ka ndalur të kuqtë në përgatitjet e tyre. Madje, Starova ka menduar edhe për formacionin që do të hedhë nga minuta e parë ku i ka dhënë fund dilemave për sfidën ndaj korçarëve. Dy dilemat e vetme të teknikut në qendër të mbrojtjes dhe në mesfushë janë zgjidhur.

MALOTA – KRASNIQI – Numri një i stolit të kuq i ka dhënë përgjigje përfundimtare edhe pikëpyetjeve të vetme për formacion. Në qendër të mbrojtjes përkrah Atandës do të luajë Gëzim Krasniqi. I rikthyer në formacion pas skualifikimit të Malotës në ndeshjen ndaj Korabit. Starova ka vendosur që nga minuta e parë të jetë Krasniqi, pasi lezhjani nuk ka zhvilluar stërvitje gjatë javës. Atanda dhe Krasniqi kanë luajtur gjatë gjithë gjysmës së parë të sezonit.

RAMADANI – CETKOVIÇ – Një tjetër dilemë ka qenë edhe në qendrën e mesfushës kur Ramadani dhe Cetkoviç kanë dueluar gjatë gjithë sezonit. I riu ka luajtur më shumë ndeshje nga minuta e parë, por tashmë gjërat kanë ndryshuar dhe malazezi duke se ka fituar duelin kokë më kokë. Nga minuta e parë në ndeshjen ndaj Skënderbeut do të jetë lojtari me eksperiencë që ka ulur në stol Ramadanin.

FORMACIONI – Trajneri Starova ka përgatitur një rreshtim 4-3-3. Në portë nga minuta e parë do të jetë kapiteni Alban Hoxha. Mbrojtja është fiksuar me Fejzullahin nga krahu i djathtë. Krasniqi dhe Atanda në qendër dhe në të majtë Kalari. Në mesfushë do të luajë Batha nga e djathta, Cetkoviç në qendër dhe Vila nga a majta. Në sulm nga e djathta do të luajë Torasa, në qendër Ekuban dhe Trashi nga e majta.

Formacioni i mundshëm i Partizanit

Hoxha – Fejzullahi, Krasniqi, Atanda, Kalari – Batha, Cetkoviç, Vila – Torasa, Ekuban, Trashi