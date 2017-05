Partizani ndalet te shtylla, “autogoli” i sezonit?

Ndonjëherë, fati është ai që të ndëshkon. Ndonjëherë, një shtyllë në sekondat e fundit për të prerë shpresat, për të shuar iluzionet, edhe pse matematika është ende aty, gati për të të dhënë një dorë.

Nga “Qemal Stafa” në “Selman Stermasi” janë thuajse 2 km distancë, por për Partizanin mund të jenë thuajse 25 vjet mungesë titulli… Sepse, me barazimin 0-0 ndaj Laçit, të kuqtë e kryeqytetit mund të kenë bërë “autogolin” e sezonit. Dhe, përpara një sezoni, në “Qemal Stafa”, ishte Bylisi ai që bëri surprizën duke mundur në shtëpi të kuqtë. Një dështim thuajse total, në çdo aspekt, përballë një skuadre të përgjysmuar dhe që lufton për mbijetesën dhe që deri përpara pak javësh po përgatitej për Kategorinë e Parë. Por, vetëm me dëshirë dhe pasion s’mund të fitohet, të duhen edhe golat. Pikërisht ai gol që sot nuk erdhi ndaj kurbinasve, të cilët me mish e shpirt arritën që të mbronin portën, duke futur edhe fatin në fund të takimit. Por, pa atë, nuk mund të shkosh asgjëkundi. Dhe, fytyra e kapitenit Alban Hoxha në fund të takimit, teksa largohet menjëherë në dhomat e zhveshjes, pa përshëndetur publikun, ndoshta sepse ndihet më shumë në faj nga kushdo.

E ndërsa në fund numërohen rastet për gol, diferenca me Kukësin tashmë shkon në 2 pikë, teksa të kuqtë rrëshqasin edhe në vend të tretë, 1 pikë larg Skënderbeut. Dhe, me kalendarin në disfavor (ndeshje në Vlorë dhe ndaj Skënderbeut në Korçë), gjithçka tashmë duket shumë e vështirë. E nëse drejtuesit e kuq apo skuadra nuk e ka kuptuar, tifozët sërish kanë përjetuar një moment të dhimbshëm, sepse ky mund të jetë autogoli i sezonit, ashtu sikurse vjet me Bylisin.

KATEGORIA SUPERIORE, JAVA e 33-të

Partizani – Laçi 0-0

Partizani: Hoxha, Fejzullahi, Malota, Atanda, Kalari (Sukaj 49′), Batha, Trashi (Bonifejs 83′), Bardhi (Ramadani 55′), Vila, Torasa, Ekuban

Trajner: Sulejman Starova

Laçi: Selmani, Musaj, Qaqi, Lulaj, Sefgjini, Gjoni, Dema (Abraham 75′), Nika, Zhunior (Fangaj 90’+2), Mensah

Trajner: Stavri Nica

Karton i verdhë: Batha 49′, Ramadani 79′ / Sefgjini 23′, Mensah 65′, Gjoni 81′, Selmani 90’+4