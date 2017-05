Partizani-Moxhi, të pathënat e një darke

Gjergji Stefa

“Kush është ky?”. Luçiano Moxhi dhe drejtuesit e Partizanit ishin duke darkuar të shtunën në mbrëmje dhe në TV shfaqet Shpëtim Duro duke dhënë intervistën e tij në “Gol pas goli”, pas fitores kundër Tiranës. “Trajneri im”, i thotë Gaz Demi, presidenti. Tre sezone më parë drejtonte Partizanin. Moxhi kthehet nga drejtori sportiv Edmond Haxhia. “Duhet t’i bëjmë një telefonatë”. Përmbajtja është e qartë. Flamurtari do luajë kundër Kukësit dhe nëse arrin ta ndalë, atëherë Partizani rikthehet sërish bindshëm në garën për titull. “Flamurtari nuk ka marrë asnjëherë një barazim në Kukës”, i thotë Haxhia. “Ka gjithnjë një herë të parë”. “Komplimente mister – i thotë Duros – ju mund të fitoni dhe në Kukës”. Telefonatë motivimi. Në fund të fundit, kjo është mënyra se si punon Moxhi.

Tavolina zien. Partizani sapo ka barazuar kundër Kukësit dhe në kampin e kuq po konsiderohet një humbje. Shumë nga ata që qëndrojnë në tavolinë e kanë inatin me gjyqtarin. Moxhi gjyqtarët i njeh mirë, por më shumë se kaq, njeh garën. “Çka iku, iku, tani duhet të shihni përpara”. Nuk ka faj vetëm gjyqtari? “Si paska faj vetëm gjyqtari? Jo, nuk ka vetëm ai”. Moxhi është i drejtpërdrejtë. “Si mund të dalësh kampion kur lojtari më i paguar në ekip, argjentinasi Torasa, nuk shënon dhe nuk e godet portën kurrë”. Në tavolinë ka heshtje. “Ai nuk është ai që mendoni. As nuk jep asiste dhe as nuk shënon gol. Do ju sjell një sulmues krahu dhe një sulmues kryesor, në këtë mënyrë dhe Ekuban do lirohet nga gjithë ajo përgjegjësi. Me një sulmues tjetër krahu, me Ekuban në njërin krah dh me njërin që e shtyn topin në rrjetë, tani do e kishit fituar kampionatin. Çetkovic është OK, më pëlqen. Edhe Atanda duhet të luajë më shpesh”. Moxhi i ka idetë të qarta. Për të fituar duhen golat, dhe përveç Ekuban që ka bërë përtej pritshmërive dhe parashikimeve apo limiteve personale, të tjerët kanë dështuar. Linja e dytë e sulmuesve dhe mesfushorëve ka një numër të papërfillshëm golash në këtë sezon. “Gjatë verës do rregullojmë diçka në këtë drejtim”, u ka thënë Moxhi drejtuesve të kuq.

Puna e konsulentit italian ka nisur. Me qetësi dhe me detaje të vogla, jo me revolucione. Detajet bëjnë diferencën. Partizani ka një skuadër të fortë, me lojtarë shumë cilësorë dhe vetëm me 2-3 prekje të vogla, qoftë dhe brenda grupit, gjërat mund të rregullohen. “Do vij për të ndjekur ndeshjen kundër Flamurtarit në Vlorë. Por kujdes – u ka thënë një ujk i vjetër si Moxhi – nëse Flamurtari ndal Kukësin, do tentojë të fitojë kundër Partizanit, sepse ata do duan vendin e katërt”. Presidenti ka parë bashkëpunëtorët shqiptarë në sy dhe u ka thënë: shikoni sa i qetë dhe i ftohtë është. Po ju?