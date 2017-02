Partizani me fytyrë të re, Starova ndryshon gjithçka

Skuadra e Partizanit do të luajë ditën e sotme me Vllazninë në stadiumin “Selman Stërmasi”, takimi që do të fillojë në orën 17:00, do të gjejë një Partizan me një fytyrë krejtësisht tjetër nga ajo që pamë në Gjirokastër. Trajneri Sulejman Starova ka menduar që të ndryshojë lojtarët dhe skemën e lojës. Surprizat më të mëdha për takimin e sotëm do të jenë në rreshtim e mbrojtjes. Tekniku i kuq me Atanden të skualifikuar ka preferuar të ulë në stol edhe shtatlartin Gëzim Krasniqin, ndërsa ka “graduar” nga minuta e parë Fejzullahin. Malota rikthehett të luajë si titullar së bashkue me Ibrahimin në qendër, ndërsa i përhershmi Kalari, në të majtë.

Mbrojtja – Një ndër ndryshimet që nuk pritej ishte ulja në stol e Gëzim Krasniqit që në këtë takim do t’i lërë vendin Malotës. Me Atanden të pezulluar, në krah të tij, Starova ka preferuar që të luajë Ibrahimi. Në krah të majtë nga minuta e parë do të jetë Kalari, ndërsa nga e djathta rikthehet Fejzullahi. Preshevari do të nisë një takim si titullar pas një kohe të gjatë që mungoi për arsye dëmtimi.

Mesfusha – Ndryshimet te lojatrët kanë gjetur edhe këtë repart të të kuqve. Ramadani, ulet në stol, ndërsa qendra do të plotësohet nga Vila dhe Batha. Në krahë do të jenë nga minuta e parë Torasa dhe Trashi. Gramshioti rikthehet pas pezullimit që për shkak të kartonëve. Argjentinasi duket se ka rigjetur formën më të mirë dhe është gati për ta nisur takimin nga minuta e parë e lojës.

Sulmi – Starova ka vendosur të aktivizojë Cetkoviçin në rolin e tij të preferuar pas sulmuesit. Ai do të jetë në mbështetje të Ekubanit të rikthyer. Mungesa e ganezit u ndje edhe në takimin kundër Luftëtarit, por këtë herë gjërat kanë ndryshuar dhe shpresat e të gjithëve janë aty, pasi ai është lokomotiva e Partizanit në këtë sezon. Ekuban ka shënuar 9 gola deri tani me “demat”.

Partizani – Vllaznia, gjithçka për gjithçka!

Gjatë javës, vëmendjen kryesore të ndeshjes ndërmjet Partizanit dhe Vllaznisë e mori më shumë vendi se ku do të zhvillohej takimi se sa përgatitjet apo rëndësinë e këtij takimi. Partizani dhe Vllaznia, dy emra të mëdhenj të futbollit shqiptar vijnë në këtë sfidë me pretendime të ndryshme, por me një të përbashkët… Rezultati negativ i fut në “pikëe të hallit”. Të kuqtq duhet të fitojnë në mënyrë që t’i afrohen kreut të renditjes, pasi humbja me Luftëtarin në Gjirokastër i ka lëkundur shumë dhe ka thyer paksa atë atmosferën pozitive. Barazimi me pikë nga Skënderbeu dhe shkëputje me plus 4 e Kukësit bën që “demat” të kenë vetëm një objektiv dhe qëllim të vetëm: Fitoren! Vllaznia nuk është në pozita të mira dhe pas humbjes së javës së kaluar me Kukësin nuk duhet të dalë pa pikë nga “Selman Stërmasi”. Një tjetër zhgënjim do t’i afronte më tepër me fundin e tabelës dhe do të futej në zonën e ftohtë, duke parë forcimet e Teutës, Laçit dhe Flamurtarit, shkodranët rrezikojnë dhe jo pak… Prandaj, të paktën barazimi i duhet me patjetër. Nesër në fushë futbolli është i garantuar, shpresojmë të mos prishet nga ndonjë e papritur jashtë saj!