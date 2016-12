Partizani liron një vend në sulm, ikën izraeliti

Ben Azubel nuk është më një futbollist i Partizanit. Sulmuesi shtatlartë, i ardhur këtë verë, nuk ka rezultuar blerja e shpresuar nga të kuqtë, që i kanë bërë dalje, sepse sot është zyrtarizuar prishja e kontratës.

Në pak muaj në Shqipëri, Azubel luajti vetëm dy ndeshje si titullar në kampionat, duke shënuar vetëm një herë ndaj Korabit, ndërkohë që nuk ra asnjëherë në sy dhe vështirë se ndonjë tifoz i Partizanit do ta kujtojë me mall, duke parë sa pak luajti.

Ja njoftimi i klubit:

BEN AZUBEL MBYLL AVENTUREN ME TE KUQTE

Klubi njofton se nga sot Ben Azubel nuk do të jetë më pjesë e skuadrës. Sulmuesi izraelit, i cili mbërriti përgjatë muajit gusht tek 15-të herë kampionët e vendit ka ndërprerë me marrveshje kontratën me drejtuesit e klubit duke mbyllur në këtë mënyrë aventurën e tij në kampionatin shqiptar. Përgjatë 18 javëve të këtij sezoni, Azubel realizoj edhe 1 gol në kampionat në takimin ndaj Korabit.

Klubi falenderon sulmuesin 23 vjeçar për kontributin e dhënë më fanelën e kuqe duke i uruar suksese në karrierën e tij sportive.