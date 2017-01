Partizani kërkon Ekubanin deri në 2018

Partizani i ka kërkuar Kievos që të shtyjë huazimin edhe për edicionin 2017-2018. Fakt: për sulmEraldo Harlicaj

E duan të gjithë… Madje mund të thuash se Kaleb Ekuban i ka “magjepsur”, sepse shumë shpejt është kthyer në “dem” dhe trajneri Starova dhe presidenti Gaz Demi duan ta mbajnë edhe për një sezon më tepër. Madje, i deleguari për këtë punë është drejtori sportiv Edmond Haxhija. Zyrtari i të kuqve ka nisur kontaktet me drejtorin e Kievos, por ende nuk ka marrë përgjigje për Ekubanin. Burime pranë “Sport Ekspres” mësojnë edhe një tjetër fakt për nigerianin, në drejtim të tij nuk ka asnjë ofertë të arkivuar në klub.

Kërkesa – Drejtori sportiv i Partizanit, Edmond Haxhija, ka nisur kontaktet me klubin italian dhe i ka dërguar kërkesë zyrtare drejtorit të Kievos Luka Nember për Ekubanin. Drejtori sportiv i ka kërkuar që të shtyjnë huazimin e sulmuesit edhe për sezonin 2017-2018. Kërkesa e tij ka mbetur në pritje, pasi zyrtari i Kievos nuk i ka kthyer përgjigje. Italianët janë duke parë me vëmendjen gjendjen e futbollisti dhe mund ta kthejnë atë në fund të sezonit në skuadër, ose edhe kërkojnë shitjen e tij. Deri në fund të këtij edicioni lojtari do të mbesë te Partizani dhe do të përfaqësojë këtë klub.

Ofertat – Nëse doni të dini edhe një ndër aryset se pse Ekuban do të qëndrojë deri në fund të sezonit te Partizani, përveç të tjerave është fakti se në drejtimin e tij nuk ka ardhur asnjë ofertë zyrtare. Burime të sigurta pranë klubit italian bëjnë me dije se ndaj Ekubanit nuk ka pasur asnjë ofertë. Sulmuesi nigerian në këtë mënyrë nuk do të lëvizë nga Partizani.

Deklarata – Dje siti italian Tuttomercatoweb.com bisedoi me Ekubanin, duke i marrë disa deklarata për merkaton dhe të ardhmen. “Do ishte bukur nëse më kërkon vërtet Fenerbahçe, por nuk ka asnjë kontakt, vetëm zëra. Superiorja shqiptare është shumë më e fortë nga sa mendojnë njerëzit. Nuk është në nivelin e Serisë A, por nga ana tjetër është më mirë se shumë kampionate. Preferoj Shqipërinë, sesa Lega Pro apo ndonjë kategori tjetër të ulët. Ëndrra? Mbetet Seria A, shpresoj të luaj aty një ditë”.