Partizani, jashtë fushe shënon “vetëm” Ekuban

Anton Cicani

“Jo Ekuban, jo Party”… Sigurisht, këtë fjali e kemi parë të shpaloset në tribunën e “Olimpico”-s së Romës, teksa subjekti nuk është sulmuesi i Partizanit, por kapiteni i magjishëm Françesko Toti… Por, edhe tifozët e kryeqytetit, sigurisht, e kishin përshtatur, vite më parë, duke ia dedikuar Mentor Mazrekajt, me këtë mesazh “No Menqa, no party”…

Tashmë, siç duket nga ecuria, paraqitjet dhe rezultatet, njeriu që deri tani ka gëzuar të kuqtë dhe i ka dhënë të paktën 12 pikë ekipit me golat jashtë fushe, ka një emër dhe mbiemër: Kaled Ekuban. Njeriu i transfertës dhe “xhevahiri” i trajnerit Sulejman Starova. Frenimi i futbollistit të huazuar nga Kievo Verona ka bërë që Partizani të ndalet dhe të regjistrojë në transferta rezultate të dobëta. Në Gjirokastër dhe në Durrës, vetëm 1 pikë e arritur. Mungesa e golit për sulmuesin ka bërë diferencën. Sepse, deri në atë moment, në mbyllje të vitit të shkuar, mekanizmat kishin funksionuar si mos më mirë dhe Ekuban do ta mbyllte ecurinë jashtë fushe me dygolëshin “shampanjë” në Korçë, ndaj Skënderbeut. Përpara asaj, një gol ndaj Korabit, por edhe dygolëshi në Laç ndaj kurbinasve dhe njëri nga golat e fitores së pastër 0-2 po në “Niko Dovana”, aty ku magjia ndaloi në këtë fazë të tretë. Dhe , pa golat e Ekubanit në transfertë, sot Partizani do të ishte të paktën 10 pikë më pak në renditje, duke luftuar për një vend në Europa League dhe jo për titullin.

Në pritje për të parë golat e Ekubanit në transfertë, Partizani duhet të mendojë për derbin, një sfidë e cila s’duhet humbur kurrsesi, sepse do të ishte një tjetër ndalesë e rëndësishme dhe goditje për moralin, në objektivin final që është titulli kampion.

Ndeshjet ku ka shënuar Ekuban

Korabi-Partizani 0-1

Laçi-Partizani 0-2

Teuta-Partizani 0-2

Skënderbeu-Partizani 1-2