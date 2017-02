Partizani injoron policinë: Luajmë në Tiranë!

Partizani këmbëngul se sfida e së dielës kundër Vllaznisë do të luhet në Tiranë, pavarësisht se policia e kryeqytetit refuzon të marrë përsipër organizimin e takimit.

Me një njoftim në faqen e vet zyrtare, klubi i kuq sqaron se nuk ka asnjë ndryshim në plan dhe se do të marrë të gjitha masat e nevojshme organizative për ndeshjet që do të luajë në Tiranë tani e tutje.

NJOFTIM

Klubi Partizani garanton tifozerinë e kuqe dhe të gjithë opinionin publik, se takimi Partizani – Vllaznia i vlefshëm për javën e 20-të të Kategorisë Superiore do të zhvillohet sipas axhendës së përcaktuar në stadiumin “Selman Stërmasi “, ditën e diel ora 17:00. Klubi distancohet nga çdo akt dhune dhe provokimi mes tifozerive të kryeqytetit siç edhe aludohet. Klubi konfirmon se do të marrë të gjitha masat e nevojshme organizateve që mbarvajtja e takimit Partizani-Vllaznia të mos cënohet nga asnjë faktor i jashëm. Njëkohësisht përgjatë gjithë kësaj jave drejtues të Klubit kanë organizuar takime të vazhdueshme me përfaqësuesit e tifozerisë ku kemi konkluduar bashkarisht se situata e pasqyruar në media për incidente të mundshme nga ana e tifozerisë së kuqe është tërësisht e stisur. Nga këto takime klubi dhe tifozeria garantojnë se jo vetëm takimi Partizani – Vllaznia, por edhe ndeshjet në vijim do të jenë një festë e vërtet sportive. Prania e tifozerisë tonë në stadium do të jetë vetëm në funksion të mbështetjes së ekipit drejt realizimit të objektivit madhor fitimit të titullit kampion.