Partizani i kënaqur për fondin: Ishte momenti që FSHF-ja të “kujtohej”!

Dikush e përkufizoi si “luftë”, dikush si një “humbje” të Partizanit në të gjitha frontet pas deklaratave që bëri klubi i kuq në lidhje me FSHF-ë, por koha tregoi të kundërtën. Fakti është kryeneç dhe tashmë “demat” numërojnë në llogarinë e tyre bankare 230 mijë euro më shumë. “Sport Ekspres” në numrin e djeshëm publikoi ekskluzivisht shkresën që Federata Shqiptare e Futbollit i ka dërguar me datë 7 janar Sekretarit të Përgjithshëm, Gerald Burba, duke zyrtarizuar faktin se do të investohen 150 mijë euro nga arkat e FSHF-së dhe 80 mijë euro nga Fondi i Solidariteti për vitet 2014/2015 dhe 2015/2016. Gazeta ka kontaktuar me Burbën duke i marrë një prononcim për këtë çështje.

Shkresa – “E pashë shkresën e publikuar në “Sport Ekspres” dhe konfirmoj marrjen e saj. Vjen si një përgjigje, pas kërkesave tona për mbështetjen financiare për realizimin e projektit të kompleksit. Duke qene se ka shumë vite që FSHF nuk ka mbështetur financiarisht Partizanin, një nga ekipet më të titulluara në vend me numrin më të lartë të tifozëve dhe me impakt të gjere te sportdashësit”.

Ngacmimet – I ngacmuar në lidhje me faktin se Federata Shqiptare e futbollit reagoi vetëm pas “presioneve” të klubit të kuq, ai nuk i pranon këto diskutime. “Ne s’bëjmë presion ndaj askujt. Ne vlerësuam që ishte momenti i duhur që FSHF të “kujtohej” konkretisht dhe me vepra për ne sepse është dhe momenti i përshtatshëm duke qenë se po realizojmë një projekt. Pëë nga rëndësia nuk lidhet vetëm me interesat e Partizanint, por edhe me vete futbollin në përgjithësi. Besojmë se ky projekt do të afrojë njerëzit me futbollin duke përçuar edhe misionin e FSHF-së”, – përfundon Burba.