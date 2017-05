Partizani, fitore dhe protesta e tifozëve ndaj FSHF!

Protesta kundër federatës dhe sistemit futbollistik, Starova që ka bërtitur nga fillimi deri në fund dhe tri gola në mes,për fitoren e fundit brenda fushës për këtë sezon nga Partizani. Ka qenë kjo përmbledhja e pasdites së sotme nën “Selman Stermasi”, i boshasitur për shkak edhe të rreshjeve që sot u kanosën mbi qytetin e Tiranës, por sidomos sepse shija e këtij kampionati dhe e garës “u vra” dje në Kukës, me fitoren e titullit nga verilindorët. Dhe, për të kuptuar se kjo sfidë ndaj Korabit s’kishte asnjë vlerë, mjafton të shihet festa e lojtarëve të kuq pas çdo goli, e vakët, madje me tone edhe më të ulëta se një stërvitje. Të kuqtë ngjiten në vend të dytë me 71 pikë, aq sa dhe Skënderbeu, teksa serinë e golave e hapi Cetkovci, për të dyfishuar Ekuban dhe trefishuar më pas Krasniqi. Por, në mes, tifozeria e kuqe, “Ultras Guerrils”, gjatë gjithë 90 minutësisht ka thërritur kundër federatës, Gjicit dhe madje edhe Ardjan Takajt të Skënderbeut, saqë arbitri i ndeshjes ndërpreu disa minuta lojën dhe i kërkoi portierin Hoxha t’i këshillonte të ndalonin