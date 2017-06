Parakalohet Empoli, Manaj drejt Karpit!

Sulmuesi nuk shkon në Portugali dhe Gjermani, por qëndron në Serinë B

Rej Manaj ka ndërruar mendje, ose më saktë, Interi. Do të vazhdojë të luajë në Serinë B, sezonin tjetër, duke mos u transferuar në Gjermani apo Portugali, ku Augsburgu dhe Vitoria Guimaresh shfaqën interes. Madje, ditët e fundit, Empoli pati një interesim të madh për ish-sulmuesin e Peskarës dhe Pizës një sezon më parë, por në fund ka fituar… Karpi. Në mënyrë “blitz”, skuadra bardhëkuqe, dikur e Ledian Memushajt, ka arritur që të bindë Interin, që do t’i japë kështu sulmuesin, të cilin e bleu nga skuadra e Kremonezes për 1 milionë euro. Pritet përgjigjia e Manajt, por ajo do të jetë pozitive.