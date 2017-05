Paradoksi Flamurtari-Tirana, sfidë mbijetese në Vlorë

Problematikat në futbollin shqiptar, qoftë edhe te skuadrat më të mëdha, janë nga më të ndryshmet, por kujt ia kishte marrë mendja se, si Flamurtari, ashtu edhe Tirana, 4 javë para fundit të kampionatit, do të luajnë një sfidë mbijetese. Në stadiumin e Vlorës luhet sot pikërisht për këtë objektiv, për trepikëshin e sigurisë së qëndrimit në elitë, sepse në javët e fundit nuk i dihet çfarë ndodh. Kanë të dyja nga 32 pikë dhe një fitore e mundshme vendos shumë për më tej. Në fakt, këto sezonet e fundit, vlonjatët dhe kryeqytetasit kanë pasur përvoja të luftës për mbijetesë, që në ato momente janë marrë si raste të shkëputura, por ja që ndodh sërish. Flamurtari shpëtonte një vit më parë pikërisht në javët e fundit, por paradoksi i këtij sezoni është se si të dyja këto skuadra me kaq emër dhe aktualisht me jo pak investime, të ndodhen në këto pozita. Eshtë e qartë se punët nuk kanë shkuar mirë, sidomos për vlonjatët, sepse Tirana shpreson shumë të shpëtojë sezonin me Kupën e Shqipërisë, pasi ka dalë në finale të saj. Vlonjatëve u duhet fitorja për të pasur sa më shumë siguri, po ashtu edhe Tiranës, duke menduar se Laçi rival do të fitojë ndeshjen e tij me Luftëtarin. Barazimi do të ishte i pranueshëm, veçanërisht për bardheblutë, megjithatë nuk do të jetë ky objektivi parësor për këtë 90-minutësh.

GJENDJA – Flamurtari vjen në këtë ndeshje pa kapitenin Bruno Telushi, i padisponueshëm për shkak kartonësh, kurse Tirana mendohet të dalë në fushë me të njëjtin formacion si në derbin me Partizanin, edhe pse mbrojtësi Teqja është në dyshim serioz. Vlonjatët gëzojnë një formë shumë të mirë, pas 7 pikësh të marra në 3 javët e fundit, 4 nga të cilat në transfertë. Ekipi i drejtuar nga trajneri Duro synon të ruajë këtë ritëm dhe do të japë gjithçka për fitoren, duke shfrytëzuar edhe faktorin fushë, pasi klubi ka paguar për të pasur mbështetjen e tifozëve në këtë ndeshje shumë të rëndësishme.

Tirana dha sinjale mjaft të mira ndaj Partizanit, në raport me ndeshjet e mëparshme, por qendra e mbrojtjes mbetet “Thembra e Akilit” për skuadrën e trajnerit Mirel Josa, sidomos nëse nuk ia del të luajë edhe Teqja. Nuk ka dyshim që loja do të jetë mjaft e fortë, duke ditur edhe historinë e dy skuadrave, që gjithmonë japin gjithçka në fushë ndaj njëra-tjetrës. Kush fiton, “prek” qëndrimin në Superiore, ndërsa për humbësin situata mbetet e komplikuar dhe ndeshjet e fundit bëhen edhe më të vështira. Në stolat respektivë janë dy trajnerë me shumë përvojë në futbollin shqiptar dhe në rastin e sotëm ata do të kërkojnë nga skuadrat e tyre pragmatizëm, sepse pikët janë ato që kanë rëndësi maksimale…