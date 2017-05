Paqe në Kukës, por sa polemika!

Finalja e titullit, Kukësi-Skënderbeu, ka ulur siparin për 45 minutat e para, me një ndeshje mjaft të tensionuar, sidomos pas daljes me të kuq të ish-futbollistit të Kukësit, Gledi Mici, në minutën e 11-të të takimit, teksa dyluftimi i tij trup më trup me Pero Pejiçin, është parë si një faull nga arbitri i ndeshjes, Enea Jorgji, që e ka ndëshkuar me karton të kuq, teksa mbrojtësi u largua nga fusha duke çaluar, pasi në atë episod mbeti edhe dëmtuar, pasi kroati i ra sipër. Një episod që ka bërë të ngrihet peshë stadiumi “Zeqir Ymeri” me brohorimat e vendësve, por që ka irrituar miqtë, nga stafi teknik, stoli, e deri tifozët.

E megjithatë, kartoni i kuq sikur ka ndezur më shumë kampionët e Shqipërisë, që kanë luajtur topin dhe nuk e kanë shpërdoruar atë, duke vënë në vështirësi ekipin verilindor, të paktën në dy momente të mira, me Latifin dhe Gavazajn, por sigurisht që edhe miqtë në fund të pjesës së parë janë zgjuar, teksa pasi Musolli provoi dy herë nga jashtë zone, edhe Emini i shkoi pranë golit. Por, rasti më flagrant ishte ai i minutave të fundit, teksa në kundërsulmin thuajse perfekt, kombinimi mes Kariokës, Eminit dhe Dvornenkoviçit do s’do të përfundonte me gol, pasi kroati do të shpërdoronte duke lëshuar topin më shumë.