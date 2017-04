Paqe në derbi, Batha i përgjigjet Ede!

Pjesa e parë në derbi është mbyllur në barazim 1-1, teksa golit të Ede, finalizuar me një super aksion të Tiranës, i është përgjigjur Idriz Batha, që ka treguar gjithë mjeshtërinë e tij për të “vjedhur” me përvojë një penallti të diskutueshme dhe e ka dërguar topin në rrjetë nga pika e bardhë, duke mposhtur portierin Lika. Për të kuqtë, një zëvendësim i detyruar pas vetëm 19 minutash lojë, teksa Kalari është dëmtuar dhe trajneri Starova ka aktivizuar Mazrekajn, duke i dhënë më shumë cilësi dhe fantazi krahut. Sakaq, Ekuban ka tentuar të çajë prapavijën bardheblu, por ka hasur vështirësi, edhe pse ka krijuar mjaftueshëm.

Edhe Taku ka krijuar jo pak rreziqe në krahun e djathtë ndërsa më pas vendësit nuk kanë thumbuar. Sakaq, të kuqtë rrezikuan me anë të Ekubanit, goditja e të cilit me kokë u ndal nga Doka, që e dërgoi në goditje nga këndi. Por, rasti më i pastër ishte i Torasës, që me një gjysmëroveshatë ishte i pafat teksa traversa e Likës u dridh pas një koordinimi perfekt.

Sa i përket tifozerisë, të kuqtë kanë qenë të zhurmshëm gjatë gjithë pjesës së parë, ndërsa kanë shpërthyer në fund. Më pak vendësit, që megjithatë kanë zhgënjyer në pjesëmarrje, edhe pse pas bojkotit të Tirona Fanatics dhe disa nëngrupeve bardheblu, pritej që të ishte kështu.