Pano: Frikë nga gjykimi, ka diferenca në cilësi!

Ish-futbollisti i Partizanit, Ledio Pano, tani në rolin e trajnerit të moshave pranë këtij klubi ka folur për “Sport Ekspres” duke analizuar dhe duke dhënë parashikimin e tij për ndeshjen e sotme. Pano i druhet gjykimit të sfidës dhe shpreson që një ndeshje derbi të mos vendoset nga gabimet e pavullnetshme dhe të pavullnetshme. Pjesëtari i Partizanit beson se skuadra që simpatizon nuk do të bjerë pre e ndonjë nënvlerësimi të Tiranës, pavarësisht renditjes së bardhebluve. Kush do të vendosë? Grupi!

Nënvlerësimi – “Tirana nuk është në nivelin e Partizanit për momentin dhe kjo është më se e qartë, tabela e renditjes e tregon më së miri. Gjithsesi, kjo nuk duhet të shërbejë për ta marrë lehtë këtë sfidë, pasi lojtarët e Partizanit, duhet të mos e nënvlerësojnë Tiranën. Derbi është një ndeshje e paparashikueshme dhe nuk mund të gjesh fituesin, edhe nëse shkon si ekip i favorizuar. Besoj se Starova i ka motivuar si duhet dhe besoj më shumë te profesionalizmi i tyre”.

Forma e ekipeve – “Dukshëm, “demat” kanë më shumë shanse për këtë sfidë, pasi janë më në formë. Tirana nuk është ai ekipi që të fuste frikën, pasi tashmë po vuan jo pak dhe më vjen keq për këtë. Të kuqtë janë më lart, por e theksoj se nuk i dihet asgjëje”.

Gjykimi – “Arbitrat janë një pikë shumë e rëndësishme e ndeshjes. Nuk e mohoj se duke parë çfarë kemi parë këtë sezon edhe mund të penalizohemi. Shpresoj që gjyqtarët të mos ndikojnë, pasi do të ishte mëkat për të dyja skuadrat. Frika ekziston, por shpresoj që sot të mos ndikojnë në rezultat”.

Bardheblutë – “Tirana mendoj se ka cilësi brenda. Taku dhe Mervejl janë lojtarë që mund të bëjnë diferencën në këtë sfidë. Besoj se Starova do t’i mbulojë mirë të dy”.

Tirana dhe Kukësi – “Mendoj se një pjesë e mirë e titullit do të vendoset në këto dy ndeshje. Tirana dhe Kukësi janë të rëndësishme për Partizanin, pasi nëse kalohen me sukses hedhim një hap shumë të fortë për fitimin e trofeut. Kam besim se mund t’i kalojmë me rezultate pozitive. Kampionati do të vazhdojë të mbetet i fortë, por ethet sapo vijnë e shtohen”.

Parashikimi – “Nuk di të bëj parashikimi, askush nuk di në sfida të tilla. Shpresoj që Partizani të fitojë dhe kjo ka rëndësi. Nuk di të them se kush do të vendosë, por mendoj se grupi i ‘demave’ do të bëjë diferencën në total. Të shohim se çfarë do të ndodhë…”, – përfundon Pano për “Sport Ekspres”.