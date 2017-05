Paguan Cicmil, të tjerët “hëngrën qyl”!

Pas ndeshjes zbulohet se trajneri i paska thënë “s’të kam në plan”, por e aktivizon gjithsesi. Sikur të ishte ai e keqja e vetme… Harruam Federbet, “ëngjëjt tanë mbrojtës”

Këto ditë emri i lojtarit të Vllaznisë, malazezit Stefan Cicmil, ka qenë kryefjala e ditës… Një veprim i tiji në sekondat e fundit të sfidës Skënderbeu-Vllaznia u bë edhe shkak që një rrebesh aludimesh të binte mbi të, skuadrën shkodrane, por edhe mbi atë korçare, si fituese e një ndeshje ku disa tifozë mund të bërtasin dhe të shajnë si t’u dojë dhe sa t’u dojë qejfi… “Estradë”, “e shitët”, “e bletë”, “t’iu vijë turp” dhe “jeni më të mirët”. Ata që nuk kanë shkuar ndonjëherë në stadium nuk mund ta dinë se si rrjedhin këto fjalë të sipërpërmendura. Tifozët i përdorin sipas çdo situate. Nëse portieri kundërshtar është i dobët ose në ditën e tij më të keqe, atëherë “e la vetë”. Nëse mbrojtësi s’ka asnjë motivim të luajë dhe nuk paguhet prej muajsh rregullisht, atëherë “e bëri vetë lojën”.

Nëse trajnerët shqiptarë janë të paguximshëm dhe mendojnë të mbrohen dhe jo të luajnë në sulm, atëherë nuk duan ta fitojnë ndeshjen. Nëse kemi një kampionat aspak cilësor dhe në Europë na tregojnë vendin edhe ekipe që pak a shumë janë si ne, me përjashtim të disa rasteve, atëherë ne e “bëmë pazarin”. Nëse gara për titull ka 3 skuadra, atëherë dy favorizohen, njëra dënohet, ose dy dënohen, favorizohet njëra… Çështje përjetimi, perceptimi dhe këndvështrimi. Në anën tjetër, Federbet është një kompani që në Shqipëri është bërë si “pizza taxi”.

Sa herë na “hahet pak bukë polemikash”, i bëjmë një mesazh në Facebook, ndërsa zoti Baranka qëndron në zyrën e tij duke tentuar të fitojë miliona me ndonjë kontratë me ndonjë federatë dhe ndoshta i fut edhe një të qeshur me kampionatin tonë… Sa për pak info: Federbet nuk është pranuar të bashkëpunojë as edhe me Lega Pro italiane, pra kategorinë e tretë (bashkëpunon me SportRadar), ndërsa Federbet paragjykohet si kompani që akuzon individët, por nuk ia mban të merret me klubet. Por, kjo është një histori tjetër. Historia në fjalë quhet Stefan Cicmil.

Fajtori, djalli i kampionatit shqiptar, ai që në një goditje këndi kërcen pa mendje dhe nuk sheh topin dhe s’di ku vendos duart. Pas ndeshjes zbulohet se trajneri i paska thënë “s’të kam në plan”, por e aktivizon gjithsesi. E ndërsa në Skënderbeu-Vllaznia të dy ekipet bënë gabime amatoreske në mbrojtjet e tyre, duke nisur nga portierët, vetëm Cicmil është fajtori… Jepini, më shumë, se kur të marrë gjithë rrogën, do ta paguajë ai faturën. Ngopuni së ngrëni qyl, sepse në fund do ta kuptoni se tretja do të jetë më e vështirë.