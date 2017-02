Pa 8 lojtarë, Milani në emergjencë ndal Lacios

Suksesi i jashtëzakonshëm, i arritur në “Dall’Ara”, ku Milani arriti të fitonte edhe me 9 lojtarë ndaj Bolonjës, tashmë duket se ka lënë pas një shije të hidhur në shtëpinë e kuqezinjve, pasi arritja ka lënë pas preokupime dhe frikë, si ajo e mosmarrjes pjesë në kupat e Evropës (për të disatin vit). Rruga është ende e gjatë dhe, të hënën në mbrëmje, Milani do të përballet me Lacion, në “Olimpico” të Romës. Nuk do të jetë një ndeshje e thjeshtë, qoftë për vlerën e kundërshtarit, ashtu edhe për problemet e lidhura me mungesat. Montela, në fakt do të duhet të bëjë pa tetë lojtarë për transfertën e së hënës në mbrëmje.

TETË JASHTË – Përveç mungesës klasike dhe të gjatë të Montolivos, përpara ndeshjes me Lacion, trajneri napolitan i kuqezinjve nuk do të ketë në dispozicion Bonaventurën, Antonelin, De Shiljon, Kalabrian, Romanjolin dhe të skualifikuarit Paleta dhe Kucka. Flasim për të paktën pesë titullarë që detyrojnë Montelën të rishohë mbrojtjen dhe mesfushën, edhe pse një sinjal shprese ka. Në fakt, në Bolonjë, “Djalli” ka kaluar provat e kurajës për lojtarët më pak të impenjuar. Flasim për Vanxhonin, Gomez, Zapatën dhe Polin, i cili është aktivizuar në pjesën e dytë, në momentin më të vështirë, me Milanin që kishte mbetur me 9 lojtarë.

ZGJEDHJE E DETYRUAR – Emrat në repartin e prapavijës për ndeshjen ndaj Lacios duket se tashmë janë një zgjedhje e detyruar për Montelën dhe pritet që ky repart të përbëhet nga Abate-Gomez-Zapata-Vanxhoni, ose më saktë, të katërt ata që kanë përfunduar ndeshjen me Bolonjën të mërkurën. Më shumë dyshime ka në mesfushë, atje ku trajneri do të duhet të zgjedhë ndërmjet Polit dhe Bertolaçit për të zëvendësuar të skualifikuarin Kucka. Lacio sigurisht që është më e fortë se Bolonja dhe për Milanin do të jetë shumë e komplikuar të arrijë suksesin. Megjithatë, nëse 11-shja kuqezi do të duhet të përsërisë atë shpirt gare si ndaj Bolonjës, shanset për të arritur suksesin pa inferioritet numerik këtë herë, do të rriteshin. Nga ana tjetër, siç mësohet edhe nga ndeshja e fundit, vështirësitë mund të ndihmojnë për të rritur gjendjen morale.