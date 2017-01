Oto Xhon kthehet në telenovelë, Skënderbeu refuzon t’ia lëshojë Partizanit

Kalimi i Mathju Bonifaces te Partizani nuk i ka prishur aspak punë Skënderbeut. Ka disa ditë që në media është përhapur lajmi sikur Partizani i ka “rrëmbyer” futbollistin Boniface Skënderbeut, por në fakt asnjë gjë nuk është e vërtetë. Nigeriani 22-vjeçar ka qenë pjesë e Skënderbeut për shumë javë në startin e sezonit të ri, por nuk bindi. Kjo bëri që Skënderbeu ta dërgonte te skuadra kosovare e Trepçës ’89, ku gjithashtu zhgënjeu. Klubi “Skënderbeu” dje ka sqaruar se nëse do të ishte një futbollist me shumë vlera, ai sot do të ishte me Skënderbeun, por kampionëve i duhen lojtarë me vlerë.

Gjithsesi, pa dashur të hyjë aspak në punët e Partizanit, klubi ka sqaruar edhe situatën e nigerianit tjetër të talentuar Oto Xhon, një ndër shënuesit më të mirë në kampionatin kosovar. Sipas klubit bardhekuq, Xhon është nën kontratë afatgjatë me Skënderbeut dhe nuk ka shans t’i bashkohet Partizanit, sikurse ka deklaruar drejtori sportiv Haxhia në intervistën për “Sport Ekspres”.