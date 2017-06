Osmanollaj te Lokomotiv Plovdivi, Kërnaja: Asgjë për t’u habitur!

Mesfushori i talentuar kalon nga Tërbuni në kampionatin bullgar, ku do të provohet te klubi që e mbylli në vendin e pestë.

Mund të luash në vendet e fundit në Kategorinë e Parë shqiptare, por të kesh talent të madh. Fatkeqësisht, klubet e Superiores nuk e eksplorojnë futbollin e Kategorisë së Parë dhe vetëm Luftëtari duket se e ka nën vëzhgim. Ndërkaq, nuk mund të mos bëjë bujë lajmi i kalimit të mesfushorit Granit Osmanollaj nga Tërbuni te Lokomotiv Plovdiv, klub me emër në Bullgari, ku e mbylli në vendin e pestë sezonin e fundit. Osmanollaj zhvilloi një sezon mjaft të mirë te Tërbuni, që mbijetoi mes 1000 hallesh, duke realizuar një mrekulli të vogël. Me sa duket, 20-vjeçari nga Prizreni nuk ka kaluar pa rënë në sy dhe tani i ka ardhur ftesa nga Plovdivi. Osmanollaj është bashkuar tashmë me Lokomotivën, që do ta vëzhgojë për disa ditë, para se të vendosë a do ta mbajë në sezonin e ri, apo do të gjejë ndonjë skuadër për ta lënë një vit në huazim, për t’u ambientuar me futbollin bullgar.

KËRNAJA – Drejtori teknik i Tërbunit, Oltijon Kërnaja, ka komentuar për “Sport Ekspres” lajmin se mesfushori Granit Osmanollaj po testohet nga Lokomotiv Plovdivi në Bullgari. Për Kërnajën lajmi nuk përbën ndonjë befasi, jo thjesht për faktin se Tërbunit i ka ardhur njoftimi që në muajin maj, por mbi të gjitha sepse vetëm Kërnaja e njeh mirë futbollistin nga Kosova. Trajner i Tërbunit në periudhën tetor-dhjetor të vitit të shkuar, Kërnaja ishte i pari që e aktivizoi Osmanollajn dhe zbulon detaje interesante, që nuk dalin zakonisht në media, edhe për shkak se Tërbuni është nga ato klube që nuk kanë ndonjë mbulim të madh mediatik.

“Osmanollaj është një futbollist shumë i talentuar. Ka luajtur ka luajtur me Shkëndijën e Tiranës u-19, ka qenë i shkëlqyer, u grumbulluar edhe në seleksionimet e kombëtares shqiptare U-17, por nuk i bënë pasaportë shqiptare. Ka qenë shumë i pafat në karrierë, sepse pas finales që Shkëndija fitoi në Shkodër 0-1 me Vllazninë dhe doli kampione, ai pësoi një dëmtim serioz. Sapo e mora vesh që ishte rikthyer nga dëmtimi, e federova në kohë rekord, sepse vërtet besoja shumë tek ai. Kur e kam futur unë, më ka sharë i gjithë stadiumi, sepse nuk ishte në formën e duhur fizike, por kisha besim të verbër dhe në ndeshjen e tij të tretë, kundër Besës në Kavajë, ai luajti një ndeshje të mrekullueshme. Aty u bindën të gjithë për vlerat e tij. Ndeshje pas ndeshjeje po e merrte veten dhe i kam propozuar klubit t’i bënte një kontratë afatgjatë, të paktën 2-vjeçare, por për shumë arsye kjo nuk ndodhi dhe tani Osmanollaj ikën falas. Është një futbollist me përgatitje të lartë fizike dhe mund të luajë në 3 pozicionet pas sulmuesit. Graniti ka pasaportë kosovare dhe ka aplikuar tre herë për vizë, duke ia dalë mbanë mes shumë peripecish për të shkuar në Bullgari”.