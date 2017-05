Osmani: Skënderbeu zbukuron garën, titullin s’e lëshojmë

Leonard Trebicka

Mbrojtësi-mesfushor i Skënderbeut,0 Tefik Osmani, është një nga lojtarët e momentit në ekip. Dëmtimet nuk po e lënë rehat dhe ndaj Tiranës rrezikon të mos luajë, ndaj dhe shqetësimi për trajnerin Daja është i madh. Korçari me përvojë e rregullon shumë lojën e Skënderbeut në mesfushë, duke bërë në një farë mënyrë Bledi Shkëmbin, ndaj dhe është bërë i domosdoshëm për ekipin. “Nëse ka një ekip, që e ka bërë të bukur garën, ai është Skënderbeu”, – thekson Osmani në intervistën e mëposhtme për “Sport Ekspres”. Ai beson shumë se në 3 ndeshjet e fundit Skënderbeu do të grumbullojë 9 pikë dhe do të shpallet kampion.

– Osmani, dolët nga fusha i dëmtuar në ndeshjen me Teutën. Si është gjendja juaj tani?

– Them se deri ditën e hënë, kur do të luhet ndeshja e radhës, do të jem gati. Besoj se do të jem në fushë ndaj Tiranës, por të shohim si do të jem këto ditë dhe si do të më përgjigjet muskuli i këmbës.

– Për çfarë dëmtimi bëhet fjalë?

– Para Teutës kam pasur një tërheqje, për të cilën jam kuruar në Serbi dhe e kalova. Gjatë ndeshjes ndaj Teutës kam marrë një goditje pikërisht te i njëjti vend dhe kam një hematomë aty.

– Mos keni rrezikuar me atë aktivizim?

– Jo, nuk kam rrezikuar aspak. Kam shumë besim se kundër Tiranës do të jem gati.

– Jeni një lojtar që i duheni shumë ekipit në këto ndeshje, sidomos në ato ndaj Kukësit dhe Partizanit…

– Nuk e shoh kështu, nuk shohim aq larg. Kemi ndeshjen ndaj Tiranës për të luajtur. Kundërshtari ka një ekip shumë të mirë, pavarësisht pozicionit në renditje. Kur të kalojmë Tiranën, do të kemi kohë për të menduar për Kukësin.

– Jeni gëzuar për barazimin e Partizanit ndaj Laçit të enjten?

– Jo. Të jem i sinqertë, nuk u gëzova të enjten. Jam gëzuar vetëm një javë më parë, kur Partizani dhe Kukësi u ndanë në barazim. U gëzova, pasi titulli vendoset nga këmbët tona dhe nuk është në dorën e askujt tjetër. Deri para takimit mes Partizanit dhe Kukësit nuk ishte kështu, shpresonim te të tjerët, ndërsa tani e kemi në dorë vetë. Për këtë jam i gëzuar.

– Një pikë diferenca me kreun 3 javë nga fundit. Si e shikoni këtë sprint final të kampionatit?

– Një pikë nuk është shumë. Nuk i shohim gjërat në raport pikësh. Po e përsëris se më gëzon fakti, që titulli është në këmbët e lojtarëve të Skënderbeut.

– Që do të thotë se gjithçka vendoset në Kukës?

– Do të thotë, që titulli do të vendoset në të tre takimet që kemi përpara, ku e para është Tirana.

– Sa e vështirë do të jetë me Tiranën, që rrezikon të bjerë nga kategoria?

– Çdo ndeshje është shumë e vështirë, nuk ka të bëjë emri i ekipit në momentin që jemi. Pikët kanë më shumë rëndësi për çdo skuadër, sepse nuk ka mundësi rikuperimi.

– Shumë ekipe janë në garë për objektivat e tyre. A ashtë ky kampionati më i bukur i viteve të fundit?

– Kampionatin e ka bërë më të bukur Skënderbeu. Pas humbjes me Partizanin në fazën e tretë, kemi qenë ne që e kemi futur kampionatin në këtë ritëm, duke e bërë edhe më të bukur.

– Kjo edhe për faktin se jeni edhe në finalen e Kupës së Shqipërisë?

– Edhe për këtë, por më shumë, sepse Skënderbeu nuk ka lënë në asnjë moment që njerëzit të flasin siç duan ata të flasin. Ua kemi dhënë përgjigjen menjëherë në fushë.